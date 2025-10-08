Los sindicatos lamentan que el nuevo plan de vivienda de Illa no asegure la bajada de precios

Para el Sindicat de Llogateres, el anuncio del president de la Generalitat no garantiza la tan reclamada bajada de precios para facilitar el acceso a la vivienda, ya que, según la organización, Illa olvida que "los ciclos de construcción masiva han ido siempre acompañados de ciclos de subidas de precios de la vivienda". El sindicato se pregunta: "¿Quién nos dice que estos 214.000 pisos servirán como vivienda principal a precios asequibles?"

"Tenemos una demanda inflada por las compras de vivienda que realizan inversores. No olvidemos que, según Funcas, el 60% de las compras de propiedades se están realizando sin hipoteca y que, según el gigante inmobiliario JLL, actualmente la inversión en este sector es la opción más rentable a escala global, después de las acciones estadounidenses", subraya.

El Sindicat de Llogateres considera que el discurso del jefe del Executiu induce a "una confusión interesada entre vivienda pública, vivienda de protección oficial y la construcción de nuevas viviendas en general". "Presenta estos 214.000 pisos como si todos debieran ser protegidos, cuando la realidad es que la mayoría de ellos no serían de protección oficial. La reserva del 40% es lo que marca ya la ley", afirma la organización en un comunicado.

UGT cree que la propuesta presentada este martes por Salvador Illa, pese a bienintencionada, "necesita más concreción, ya que gran parte de estas viviendas previstas, hasta 160, están pendientes de proyecto de urbanización y reparcelación sin planeamiento urbano. "Esta nueva planificación requiere muchos años (más de 10 años) y de políticas de desarrollo que van más allá de la vivienda, ya que toda la propuesta sería cómo construir dos ciudades enteras como L'Hospitalet de Llobregat", valora el sindicato.

Más fondos para el tanteo y retracto

También el Sindicat de Llogateres teme que el crecimiento del parque de vivienda pública será lento, por lo que ve necesario aumentar el presupuesto para la adquisición a través del tanteo y retracto y de la compra de vivienda. "Es imposible llegar al objetivo del 15% de vivienda protegida (o el 25% que tienen determinados países europeos) a base de construir nuevas viviendas, es necesario que haya viviendas privadas que pasen a ser públicas".

"Necesitamos una ampliación sustantiva del parque de vivienda pública, pero la construcción no es la única forma de hacerlo, ni la más efectiva y rápida. Es seguro la que más interesa al lobi de la construcción, que verá una gran oportunidad de negocio. Es ese mismo lobi quien proponía tener puertas separadas para los pisos protegidos y para los de precio de mercado", prosigue este sindicato.