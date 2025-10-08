inmuebles
David Jiménez, abogado, explica los 10 gastos que te permite deducir hacienda si vas a vender una casa "para pagar lo menos posible"
Un vídeo viral de TikTok nos cuenta que permite descontar Hacienda al propietario que decide vender su vivienda
El abogado David Jiménez, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
David Jiménez, abogado, sobre los impuestos al vender tu vivienda: "El beneficio tributa en la base del ahorro”
Mariona Carol Roc
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Vender una casa es inevitable en muchas ocasiones, bien sea por motivos personales o económicos. Sin embargo, la cantidad de dinero que el propietario recibe, también conlleva retenciones de Hacienda por esta importante transacción. David Jiménez, un asesor inmobiliario detalla en TikTok los 10 gastos que hacienda permite deducir para pagar menos impuestos en el año de esta operación inmobiliaria.
Los 10 gastos que puedes deducir
Según el vídeo, los gastos deducibles incluyen:
- La comisión de la inmobiliaria encargada de la venta.
- Los gastos de notaría y gestoría, necesarios para formalizar la operación.
- Los costes de cancelación de la hipoteca, si la vivienda aún tenía un préstamo pendiente.
- El certificado de eficiencia energética, obligatorio para vender un inmueble.
- La publicidad o las fotografías profesionales, siempre que las haya pagado el propietario.
- Los honorarios de abogados, en caso de haber contratado asesoramiento legal.
- El ITP o el IVA que se pagó en la compra original del inmueble.
- La plusvalía municipal.
- Los gastos del registro de la propiedad.
Atención si la casa estuvo alquilada
Además, el video hace hincapié y recuerda un detalle muy importante: si la vivienda había estado alquilada antes de la venda, se debe hacer un ajuste específico para tributar correctamente ante hacienda.
- Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- El mejor cruasán artesano de mantequilla de España de 2025 se hace en esta pastelería de Barcelona
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona