Las salarios medios son casi superados por los alquileres en estas ciudades de Europa

La vivienda es una de las mayores preocupaciones de la población en España, peto también es un problema que se extiende en todo el continente. En muchas ciudades europeas, los salarios medios casi no alcanzan para cubrir los elevados precios de los alquileres.

En este contexto, el Instituto de Investigación del Deutsche Bank ha elaborado un estudio sobre la relación alquiler- salario. El informe realiza una comparación de los salarios netos mensuales con el precio del alquiler de un piso de un dormitorio en el centro de 69 ciudades en todo el mundo.

Los resultados muestran como Suiza encabeza la lista de salarios netos mensuales con dos ciudades: Ginebra (7.307 €) y Zúrich (7.127 €). Aunque el coste de vida también es elevado, la brecha entre ingresos y vivienda es amplia y tienen una mejor relación.

A continuación, le siguen ciudades como Fráncfort, Luxemburgo, Helsinki y Viena. En estos casos, el gasto en alquiler equivale a menos del 40% del salario mensual. De esta forma, los niveles salariales y las políticas de acceso a la vivienda son más favorables.

Por otro lado, las ciudades del sur de Europa se encuentran en los últimos puestos del ránking. Según el análisis de 'Euronews', Lisboa y Estambul tienen la peor comparación entre salario medio y precio de alquiler.

En estas ciudades, un alquiler medio por un apartamento de una habitación en el centro supera el salario medio. En España, la situación también es preocupante.

La investigación indica que las personas deben destinar un 74% de su salario al alquiler de un piso de una habitación en el centro de Madrid y Barcelona. La situación es similar a Londres, donde también destinan un 75% de su salario al alquiler, en una de las ciudades más caras de Europa.

En Madrid, un piso céntrico tiene un coste aproximado de 1.491 euros mensuales, cifra similar a Barcelona. Por tanto, las personas con un salario medio tendrían cerca de 500 euros para el resto de gastos, incluida la alimentación y los suministros.