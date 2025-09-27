Un estadounidense, sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: "No tienes que ser rico"

Calidad de vida
Ricardo Castelló
Muchos extranjeros vienen a visitar o a vivir a España, ya que es uno de los países que mejor calidad de vida tiene. Sin embargo, cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una cultura y unas tradiciones totalmente opuestas a las de su país.
Las redes sociales han dejado constancia de esta tendencia en aumento, mostrando cómo España se ha convertido en un destino popular por diversos motivos: su gastronomía, su clima, su riqueza cultural y muchos otros aspectos a destacar.
Ahora, Nicholas Joseph, un estadounidense afincado en Catalunya, ha querido compartir en sus redes sociales cómo es la experiencia de vivir en el territorio catalán, un lugar que le ha marcado por algo que jamás había visto en Estados Unidos.
"Soy de los Estados Unidos y vivo en España y otra cosa que me encanta en la vida aquí se trata de algo que se considera una necesidad básica aquí, pero ahí en los Estados Unidos donde soy es un lujo", empieza diciendo en el vídeo.
Lo que más le llama la atención es que "aquí casi todos los pisos, sean grandes o pequeños, tienen acceso al aire". El joven argumenta que esto puede ser mediante ventanas o balcones.
Pone de ejemplo la calle donde vivió varios años: "Los bordean toda la calle, ¡es que me encanta!", reconoció el creador de contenido estadounidense.
Durante el vídeo, Nicholas Joseph llega a la reflexión de que "aquí no tienes que ser rico para poder tomarte un café por la mañana con buen tiempo". Por ello, no duda en decir que "me encanta España", ya que es algo que no sucede en Estados Unidos.
La opinión del estadounidense no está pasando desapercibida en redes sociales, ya que varios usuarios han querido compartir su punto de vista. Uno expone: "¡Es verdad! Y menos mal que tenemos balcones, fueron fundamentales en la pandemia para no volvernos locos". Otro comenta que "los balcones y las terrazas son la vida de España".
