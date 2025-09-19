Hipotecas
Montse Cespedosa, experta en banca, revela por qué es el momento adecuado para cambiar tu hipoteca: “Se mantiene estable”
La experta destaca que el traslado de una hipoteca puede suponer un ahorro considerable, aunque depende de cada caso
Montse Cespedosa, experta inmobiliaria: la compraventa de viviendas "se frenará en seco"
Montse Cespedosa, experta en vivienda, revela el perfil favorito de los bancos para pedir una hipoteca: "Les gusta mucho la parejita joven que cumplen una serie de condiciones"
María Rueda
Durante los dos últimos años, la rápida subida del euríbor hizo que muchos hogares cambiaran su hipoteca a tipo fijo, tal y como explica la experta en banca, Montse Cespedosa. Esto lo hicieron a intereses elevados: en torno al 3% o incluso al 3,5%, aunque otros optaron por hipotecas mixtas a 35 años a tipos muy altos.
Una nueva situación de mercado
Para la profesional, el panorama ha cambiado y el euríbor "se mantiene estable" cerca del 2%, un nivel mucho más bajo que en 2022 y 2023. Además, los bancos están lanzando productos hipotecarios con condiciones más competitivas.
Según Cespedosa, este factor abre una clara oportunidad: “Todos aquellos que contrataron hipoteca hace 2 o 3 años y que estén siempre por encima del 2,8% deberían plantearse que quizás es el momento adecuado para cambiar su hipoteca de banco”.
¿Es rentable cambiar de banco?
La experta destaca que el traslado de una hipoteca puede suponer un ahorro considerable, aunque depende de cada caso. Es por ello por lo que Montse Cespedosa ha finalizado la publicación ofreciendo ayuda para saber si sale rentable hacer el cambio de hipoteca y cómo hacerlo.
