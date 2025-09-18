Vivienda
¿Amortizar la hipoteca o invertir el dinero? El experto inmobiliario Jordi Clotet te dice qué debes hacer
"Depende de la hipoteca que tuviera... y depende de mis circunstancias", explica
Pedro Sanjuán
Mucha gente puede tener el debate sobre amortizar la hipoteca que tienen, reembolsando de forma anticipada una parte del préstamo hipotecario y, de esta forma, reducir las cuotas o plazos, consiguiendo que el coste final de la hipoteca sea menor.
El 'personal shopper' inmobiliario Jordi Clotet explica por qué a veces es mejor invertir ese dinero que adelantar pagos: "¿Tienes un crédito con buen interés? Quizá amortizar no sea lo más inteligente. La clave está en conocer tus números… y tus objetivos".
¿Si tuvieras el dinero para amortizar la hipoteca lo harías?, le pregunta el presentador del pódcast La orden del dinero, que cuenta con casi 5.000 seguidores en septiembre de 2025. "Depende de la hipoteca que tuviera y depende de mis circunstancias", explica Clotet.
"Estamos educados para nunca pedir créditos..."
"Al final, el vestido a medida siempre, pero si tienes una buena hipoteca, con un tipo de interés muy bajo...". Clotet hace referencia a que el problema con los créditos es algo cultural y de la educación que hemos recibido: "Hay veces que estamos educados, y mucho más en este país, en que las cosas hay que pagarlas al contado, nada de pedir créditos... y afortunadamente yo cambié esa mentalidad", dice. "Pero, por ejemplo, mis hermanos no han cambiado y no piden un crédito para nada".
El 'shopper' inmobiliario explica que, en caso de tener un buen crédito, puedes buscar algo que te salga más a cuenta para generar dinero extra, como comprar y alquilar una plaza de párquing: "Hay que hacer un análisis de la hipoteca que quieres y de la que tienes, y de tus circunstancias y objetivos,. Y ahí, tomas la decisión", concluye Clotet.
