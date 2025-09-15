Vivienda
Jordi Clotet, 'personal shopper' inmobiliario: "Quizá amortizar no sea lo más inteligente"
"Depende de la hipoteca que tuviera... y depende de mis circunstancias", explica el experto en un pódcast
Pedro Sanjuán
Mucha gente puede tener el debate sobre amortizar la hipoteca que tienen, reembolsando de forma anticipada una parte del préstamo hipotecario y, de esta forma, reducir las cuotas o plazos, consiguiendo que el coste final de la hipoteca sea menor.
El 'personal shopper' inmobiliario Jordi Clotet explica por qué a veces es mejor invertir ese dinero que adelantar pagos: "¿Tienes un crédito con buen interés? Quizá amortizar no sea lo más inteligente. La clave está en conocer tus números… y tus objetivos".
¿Si tuvieras el dinero para amortizar la hipoteca lo harías?, le pregunta el presentador del pódcast La orden del dinero, que cuenta con casi 5.000 seguidores en septiembre de 2025. "Depende de la hipoteca que tuviera y depende de mis circunstancias", explica Clotet.
"Estamos educados para nunca pedir créditos..."
"Al final, el vestido a medida siempre, pero si tienes una buena hipoteca, con un tipo de interés muy bajo...". Clotet hace referencia a que el problema con los créditos es algo cultural y de la educación que hemos recibido: "Hay veces que estamos educados, y mucho más en este país, en que las cosas hay que pagarlas al contado, nada de pedir créditos... y afortunadamente yo cambié esa mentalidad", dice. "Pero, por ejemplo, mis hermanos no han cambiado y no piden un crédito para nada".
El 'shopper' inmobiliario explica que, en caso de tener un buen crédito, puedes buscar algo que te salga más a cuenta para generar dinero extra, como comprar y alquilar una plaza de párquing: "Hay que hacer un análisis de la hipoteca que quieres y de la que tienes, y de tus circunstancias y objetivos,. Y ahí, tomas la decisión", concluye Clotet.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”