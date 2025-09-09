Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Ni Barcelona ni Badalona: esta es la ciudad catalana donde más cuesta encontrar una habitación de alquiler

Casi 8.500 catalanes compraron una vivienda en el mes de julio, un 28% más que el año pasado

Ni Barcelona ni Badalona: Esta es la ciudad catalana dónde más cuesta encontrar una habitación de alquiler

Ni Barcelona ni Badalona: Esta es la ciudad catalana dónde más cuesta encontrar una habitación de alquiler / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Catalunya, con 2.665 euros, llega a su precio máximo por metro cuadrado alcanzado en junio de 2007, quedándose solo a dos euros de superarlo.

Ciudades como Barcelona y Badalona viven un incremento, mes a mes, desbordado, tal y como sucede en el resto del país.

Sin embargo, la ciudad catalana donde más cuesta encontrar una habitación de alquiler no es ninguna de estas dos; es Tarragona.

La tercera ciudad española con más competencia

Lo explica un estudio del portal de vivienda Idealista que, además, explica que Tarragona, con 46 contactos, es la tercera ciudad española donde los inquilinos tienen más competencia, tras Palma -65- y San Sebastián -62-.

La situación también es muy parecida al resto de ciudades catalanas. En Girona hay una media de 39 personas compitiendo por cada habitación de alquiler, mientras que en Lleida hay 35.

En Barcelona, en cambio, la demanda ha bajado. En un año han pasado de ser 31 a 22 los inquilinos que están interesados en cada oferta.

Barcelona, con más demanda

La plataforma asegura que se debe a que el mercado del alquiler barcelonés es mucho más grande. De hecho, ahora mismo en Idealista hay más de 5.000 anuncios para alquilar una habitación en Barcelona.

Eso sí, si se trata de un piso con contrato de larga duración, el número baja hasta los 1.000 anuncios.

Con la subida de los precios del alquiler, cada vez más catalanes deciden aventurarse a pedir una hipoteca. Según el Col·legi de Registradors, casi 8.500 personas compraron una vivienda en el mes de julio.

Esto es un 28,5% más que en el mismo periodo del año pasado.

