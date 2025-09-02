Oportunidad inmobiliaria en Menorca: un chalet de ensueño en Cala Blanca

La isla de Menorca, conocida por su belleza natural y sus espectaculares atardeceres, alberga una oportunidad única a la venta en la idílica Cala Blanca, Ciutadella. Esta oferta destaca no solo por su localización privilegiada, sino también por su diseño encantador y las comodidades que ofrece, siendo una elección ideal para quienes buscan un hogar permanente o una segunda residencia en un entorno de paz y tranquilidad.

Casa con piscina y terraza en Ciutadella, Menorca

Salón de casa con terraza y piscina en Ciutadella, Menorca / Tucasa.com

El chalet se encuentra situado en una calle sumamente tranquila, proporcionando el refugio perfecto para quienes valoran la serenidad. Con una parcela cuidadosamente diseñada de 596 metros cuadrados, esta propiedad cuenta con una barbacoa con mucho carácter, ideal para deleitarse con cenas al aire libre bajo el cielo menorquín. Además, el confortable porche anexo invita a pasar horas de relajación y ocio, mientras que la típica cisterna de la isla aporta autenticidad y un toque de tradición.

La piscina privada, rodeada de un entorno acogedor, promete ser el lugar favorito para disfrutar en familia, donde tanto niños como adultos encontrarán diversión y tranquilidad durante los días soleados.

Diseñada en dos plantas, la vivienda ofrece una excelente distribución: en la planta baja, tres acogedoras habitaciones dobles, dos de ellas climatizadas con aire acondicionado y una con pre instalación ya realizada, garantizan el confort en cualquier época del año. Además, un baño funcional, un amplio recibidor y un garaje completan esta planta.

El primer piso destaca por su amplio salón y una cocina con vistas al mar, espacio que junto al comedor y un baño adicional forman un conjunto perfecto para las actividades diarias. El lavadero anexo añade practicidad al día a día.

Una de las características más impresionantes es la extensa azotea con impresionantes vistas al mar, un lugar ideal para contemplar las románticas puestas de sol que Menorca ofrece.

Con un precio de 840.000 euros, esta propiedad es mucho más que una vivienda: es una inversión en calidad de vida, en un entorno donde la naturaleza y el confort van de la mano.

Esta propiedad, gestionada por FINCAS CALA dispone de una amplia cartera de inmuebles en Menorca que representa un enclave perfecto para aquellos que buscan serenidad y contacto con la naturaleza, sin sacrificar las comodidades contemporáneas.

