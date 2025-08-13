Este es el municipio de Barcelona con playa más barato para alquilar una casa este verano

Barcelona y Catalunya en general siguen siendo uno de los destinos de vacaciones más concurridos del mundo. De hecho, desde este verano, la capital catalana es la ciudad con el turismo más denso del planeta, según un estudio global publicado por el proveedor internacional de eSIM, Nomad.

En pleno verano, Barcelona alcanza cifras de récord y que ninguna otra ciudad consigue: más de 200.000 turistas por kilómetro cuadrado en las zonas más visitadas, como la Sagrada Familia, el barrio Gótico o la playa de la Barceloneta.

La masificación de turistas provoca que el precio del alquiler, especialmente cerca de la playa, escale hasta alcanzar cifras desorbitadas.

La ciudad más asequible del litoral barcelonés

Los datos indican que la provincia de Barcelona es la más cara de toda Catalunya, con una media de 20,70 euros por metro cuadrado, según el portal Idealista.

Girona, por su parte, ha alcanzado los 13,90 euros, Tarragona se sitúa en los 9,90 euros y Lleida no llega a los nueve euros. La media total catalana, para alquilar un piso de 80 metros cuadrados, está en 1.500 euros al mes.

La realidad es que la vivienda sigue llegando a topes históricos, no solo en la capital catalana, sino también en los alrededores de la costa barcelonesa.

Sin embargo, hay municipios del litoral donde los precios no llegan a esos niveles. La ciudad más barata en la provincia de Barcelona es Badalona, según los últimos datos de Idealista. Con un precio medio de 15,8 euros por metro cuadrado, Badalona se coloca como el municipio con playa más asequible para alquilar una vivienda este verano en Barcelona.

Así, el coste del suelo se sitúa muy por debajo de la media total de la provincia, que ha alcanzado su máximo histórico en junio con 20,70 euros por metro cuadrado, y del conjunto de la comunidad, donde también se han batido récords con 19,20 euros/m2.

Los datos de Idealista evidencian que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados en Badalona cuesta de media 1.264 euros al mes. Es una cifra elevada, pero contrasta con los precios de otras ciudades o pueblos del litoral barcelonés.

En Castelldefels o Sitges, en cambio, el precio del metro cuadrado se sitúa cerca de los 20 euros, en 19,10 y 19,30 euros, concretamente. Por lo que respecta a Barcelona, el precio se va hasta los 23,9 euros, lo que equivale a 1.912 euros mensuales por un piso de 80 metros cuadrados.