Un arquitecto asegura que las viviendas de 1950 son las mejores para comprar: "Son una maravilla"

España protagonizó un importante crecimiento inmobiliario desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de los años ochenta. Los que algunos no saben es que los bloques previos, los de los años 50 y 60, aún siguen siendo viviendas habitables gracias a la forma en la que están construidas.

De eso habla Edu Saz, un arquitecto y creador de contenido en Youtube, donde habla de inversiones inmobiliarias, reformas, finanzas personales y emprendimiento, entre otros temas. "Es una época donde se construyó muchísima vivienda social par alojar a las personas que venían del campo a las ciudades", explica sobre las viviendas de los años 50 en uno de sus últimos vídeos.

"Todavía tienen mucho que ofrecer"

En el vídeo analiza viviendas construidas en la década de los 50. Desde el Poblado Dirigido de Canillas, en Madrid, a las viviendas de Coderch en la Barceloneta, en Barcelona, pasando por los edificios racionalistas de la Plaza de Cuba en Sevilla.

Saz señala a la estructura de las viviendas, no solo en su interior como en el exterior, es una de las claves de estas casas, algunas construidas hace 70 años. El arquitecto explica como las terrazas, balcones o patios interiores tan bien organizados dan un gran atractivo a estos pisos, aún habitables, además del hormigón armado que los sustenta.

En el vídeo da las claves de la estructura de los pisos, como el hecho que la entrada se encuentre en mitad de la casa, eliminando así el uso innecesario de pasillos y permite espacios de 'halls' distribuidores: "Son amplios, por lo que articulan bien la vivienda".

Saz explica como la vivienda construida en Coderch en la Barceloneta está perfectamente balanceada entre la zona de noche y la de dia. Además, aparte de explicar la estructura inteligente de las habitaciones de la casa, elogia también el hecho de poder tener acceso a una sala por dos puertas diferentes: "Pasa con las cocinas y los 'halls', es algo muy típico de la época".

Enseña como desde que se construyeron, tienen calefacción y ventilación cruzada, además de una terraza de buenas dimensiones.

Muchas de las viviendas construidas en esa época aún son habitables, y comprarlas es una buena inversión, pese a que tengan más de siete décadas. A pesar de su antigüedad, aún son eficientes y pueden suponer una gran decisión adquiridlas, según explica Saz: "Muchas de estas viviendas todavía tienen mucho que ofrecer".