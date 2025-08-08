Un experto avisa a los propietarios de viviendas en alquiler: "Están temblando"

Mientras el coste del alquiler sigue batiendo récords, la oferta a precios asequibles se desploma a ritmo alarmante. Este incremento de precios coincide con una falta de viviendas disponibles, lo que agrava aún más la situación tanto para quienes buscan piso como para quienes intentan alquilar el suyo sin arriesgarse a perderlo.

Una normativa que desprotege a los propietarios

El Gobierno ha lanzado distintas medidas para intentar frenar este encarecimiento, como la declaración de zonas tensionadas o la presión fiscal sobre grandes tenedores (propietarios que poseen un número significativo de viviendas).

Sin embargo, la percepción entre los propietarios es que la balanza se ha inclinado hacia el lado contrario. Una de las decisiones más discutidas es la llamada prórroga antidesahucios, que permite que personas en situación vulnerable puedan permanecer en el inmueble, aunque dejen de pagar, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Si tiene dificultades financieras, como la pérdida de empleo o la carencia de fondos para subsistir.

Para demostrar que los ingresos son limitados, se debe certificar que la renta total familiar no excede tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este umbral puede ajustarse si el hogar incluye a menores con discapacidad o adultos dependientes.

Antes de iniciar un procedimiento legal, tanto el propietario como el inquilino deben haber procurado alcanzar una solución amistosa. Así, es necesario que haya habido un esfuerzo de conciliación mutua antes de recurrir a los tribunales.

"No han sabido construir vivienda pública, usan la tuya"

El experto en hipotecas Cratevo Financia lo resume así en un vídeo de su perfil de TikTok: "Los propietarios de las viviendas en alquiler están temblando". Según él, esta norma "convierte la propiedad privada en vivienda social, pero sin pagarla". Señalando, que "los políticos no han sabido construir vivienda pública, usan la tuya".

#ProrrogaAntidesahucio #CrisisVivienda #ViviendaSocial #PropietariosIndefensos #AlquilerBloqueado #CratevoFinancia #NoticiasVivienda #InquilinosMorosos #ViviendaEspaña ♬ sonido original - Cratevo Financia @cratevofinancia 💥 No es el límite al alquiler. Ni las zonas tensionadas. Ni siquiera ser gran tenedor. Lo que de verdad está haciendo temblar a los propietarios… Es la prórroga antidesahucio. 📛 Una norma que, en la práctica, convierte tu propiedad en vivienda social. Pero con un detalle: 👉 Sin pagártela. 📉 ¿Por qué? Porque si el inquilino deja de pagar, no puedes echarlo. Así de claro. Sí, hay requisitos. Pero el inquilino ya se encargará de cumplirlos. 🔒 El propietario no importa. 📉 ¿Resultado? Muchos propietarios están vendiendo Otros cierran sus pisos y los dejan vacíos Porque prefieren eso a regalar su propiedad ❗Así no se puede tener un mercado de alquiler sano. Así se castiga al que alquila, como si fuera el enemigo. Cada semana, una nueva traba. Una peor noticia. 📲 Sígueme si quieres enterarte de lo que de verdad está pasando con la vivienda en este país. Porque mientras los políticos no hacen vivienda pública… 👉 Te están quitando la tuya. #AlquilerEspaña

El efecto dominó

La consecuencia más inmediata de incertidumbre es que los propietarios prefieren vender o, directamente, dejar el piso cerrado antes que alquilarlo. "Muchos propietarios están vendiendo, pero otros, simplemente, cierran sus pisos y prefieren dejarlos ahí vacíos", asegura el especialista. Esto provoca que no solo se reduzca la oferta, sino que alimenta aún más la subida de precios.

"El propietario no importa. Así cómo vamos a tener alquiler en este país. Si tratamos al que alquila como si fuera el enemigo", sentencia Cratevo Financia. A su vez, las dificultades legales y el miedo a la 'inquiokupación' están forzando una retirada silenciosa de quienes, hasta hace poco, mantenían vivo el mercado del alquiler.