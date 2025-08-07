Sergio Gutierrez, experto en el sector inmobiliario, da las claves para evitar los okupas: "Te salvarán"

El miedo a tener un piso ocupado es una de las grandes preocupaciones de muchos propietarios cuando ponen un piso en el mercado buscando inquilinos. Este temor puede llegar a incluso retirar la vivienda del mercado inmobiliario, pero hay trucos para prevenir el riesgo.

De ello habla el experto en el sector inmobiliario Sergio Gutiérrez en su perfil de Instagram, @sergio_excellece_ circle, donde cuenta con más de 63.000 seguidores.

Las claves

Gutiérrez explica en una de sus últimas publicaciones de Instagram las tres claves para evitar exponerse al riesgo de la okupación. El primero es la prevención: selecciona inquilinos con lupa: "Analiza quien será: sus nóminas, donde trabaja, si tiene estabilidad laboral... y pide siempre que algún familiar avale el contrato de alquiler. Si alguna cosa te hace dudar, lo descartas".

La segunda clave se trata de la seguridad. El contratar seguro de impago: "No solo porque te cubra frente a los impagos, sino porque ellos también van a pasar sus filtros y verán cosas que tú no puedes ver, como por ejemplo falsificaciones o registros demorosos", cuenta.

La cláusula que avisa de un impago

El tercer punto clave que explica el experto en el sector inmobiliario es la intimidación legal: "Se ha puesto de moda una cláusula que avisa que si hay impagos durante el primer año de contrato se entenderá que está cometiendo una estafa, por lo que se deja entender que si esto sucede podría incluso pedir cárcel por el inquiokupa", explica. "Si vas con esas intenciones y lee eso directamente no firmará cláusula que avisa de delito si no pagan".

Con estos tres puntos, te aseguras que los inquilinos que aceptes para tu propiedad no sean un riesgo y puedas estar tranquilo con ellos.