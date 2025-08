Vivir en Dubái, entre el espejismo y la realidad: vivienda, sueldos, condiciones de trabajo y derechos humanos

Aunque Andorra, por tradición, es el destino fiscal predilecto para los trabajadores con sueldos muy altos porque les permite evadir los elevados impuestos de España y vivir en un ambiente relajado, Dubái se ha convertido en otro de los lugares preferidos de los 'influencers', que hablan maravillas de su experiencia en el país.

El empresario Alex Huerta destacó en un vídeo viral que Dubái no es solo una opción por no pagar impuestos, también lo elige por "el nivel de satisfacción general de la ciudad, el nivel de seguridad, de limpieza, de networking o de personas". El español prioriza la cantidad de "personas millonarias y centimillonarias que viven en la ciudad. Todo esto vale dinero. Y no lo estamos pagando", e incluso asegura que se quedaría si tuviera que pagar un 10% de sus ganancias.

El ejemplo de Huerta es solo uno más de todos los famosos que han elegido instalarse en Emiratos Árabes en los últimos meses, aunque prácticamente no se habla de la situación de derechos humanos en el país, en el que existe discriminación a las mujeres y colectivo LGTBI, abusos contra los migrantes o nula libertad de expresión.

¿Cómo trabajar en Dubái?

El consultor estratégico Diego Cuenca ha explicado en TikTok cómo empezar una nueva vida en los Emiratos Árabes sino tienes muchos ahorros. El experto ha afirmado que "da igual que tengas embargos, que tengas problemas, no te van a pedir antecedentes penales". Lo más importante es disponer de un pasaporte europeo o latioamericano, que "está muy valorado".

Igual que sucede en Europa, puedes acudir al país como turista y "solicitar el cambio de estatus migratorio" para lo que necesitas "conseguir un trabajo o crear una empresa y otorgarte la visa de residencia para ti y para tu familia". En 10 días "si te montas tu empresa tú puedes vivir, residir legalmente en el país y pagar impuestos aquí de forma 100% legal", señala el experto.

Condiciones de trabajo : "clasismo" y sueldos

Muchas de las personas que acuden al país no quieren ser empresarios, simplemente trabajar. Pero Diego Cuenca advierte de que "hay un poco de clasismo" y que "un europeo no es normal que busque un trabajo en el glovo o de taxista".

"Son trabajos que normalmente desempeñan otras nacionalidades que a lo mejor tienen un currículum más básico que no controlan muy bien el idioma y el sueldo evidentemente es mucho más bajito", explica el experto. Los salarios para estos trabajos son de unos 1.000 euros, prácticamente el coste total de una vivienda en la ciudad.

La vivienda: unos 700 euros mensuales

"Dubái no es que sea excesivamente caro, podríamos decir que es equiparable a Barcelona, Madrid o Valencia. El coste más caro que vas a tener que asumir principalmente es la vivienda", añade el experto. "Mucha gente comparte vivienda al principio y ten en cuenta que te puede costar 600-700 euros mensuales". Aunque otros gastos alimentarios com "huevos, carne o leche" sí son más baratos que en España.

El experto recomienda "trabajar en un restaurante, o tiendas de lujo tipo Zara" aunque recuerda que "el beneficio fiscal que tiene que es un 0% de pago de impuestos" también para autónomos.

Severas restricciones a la libertad de expresión

Pese a las evidentes condiciones fiscales que aporta el país, pocas personas que se han mudado hablan de la situación de las mujeres, de los trabajadores migrantes o de las constantes protestas por los derechos humanos.

'Human Rights Watch', advierte en su último informe de que "imponen severas restricciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión y que decenas de críticos cumplen largas condenas en prisiones emiratíes tras juicios injustos por cargos vagos y generales que violan sus derechos".

De hecho, "el Código Penal Federal de los EAU y la Ley de Delitos Cibernéticos se utilizan para silenciar a disidentes, periodistas, activistas y a cualquier persona que las autoridades consideren crítica del gobierno, sus políticas o sus representantes".

Abusos a trabajadores migrantes

Algunos jefes "ejercen un control desproporcionado sobre los trabajadores migrantes bajo el sistema de kafala (patrocinio), lo que les impide cambiar de trabajo sin su consentimiento". Esto les permite "presentar cargos falsos de fuga incluso cuando los trabajadores se marchan para escapar de abusos, lo que los expone a ser detenidos y deportados".

"Los trabajadores migrantes siguen sufriendo abusos generalizados, como el robo de salarios, las comisiones ilegales de contratación y la confiscación de pasaportes, que los exponen a situaciones que pueden constituir trabajo forzoso", afirman en el informe. Los EAU también prohíben los sindicatos y no cuentan con un salario mínimo no discriminatorio.

Discriminación contra las mujeres y el colectivo LGBT

Aunque se han implementado "reformas limitadas" no han erradicado todas las formas de "discriminación contra las mujeres, en especial la tutela masculina sobre ellas". La definición legal de violencia doméstica "reafirma el derecho de los tutores varones a disciplinar a sus esposas, parientes femeninas e hijos y la ley tampoco penaliza la violación conyugal".

"Una mujer en el país aún puede perder su derecho a la manutención de su esposo si se niega a tener relaciones sexuales con él sin una excusa legítima", recuerdan. Además, "el Código Penal Federal penaliza las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio y los abortos bajo “delitos contra la moral”".

La discriminación al colectivo LGTB también es una realidad. "Las autoridades pueden arrestar a personas por una amplia gama de comportamientos, como demostraciones públicas de afecto, expresiones de género no conforme y campañas de promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero".