Sergio Gutiérrez, experto en el sector inmobiliario, alerta sobre las VPO: "Hasta que no se descalifica totalmente, las limitaciones siguen vigentes"

Muchos de los pisos y propiedades que se alquilan y venden en España son viviendas de protección oficial (VPO). Este tipo de viviendas tienen unas características propias, definidas y limitadas, y existen para poder dar acceso a pisos a gente más vulnerable.

De ellas habla el experto en el sector inmobiliario Sergio Gutiérrez en su cuenta de TikTok, @sergioexcellencecircle, donde tiene a mitades de julio más de 80.000 seguidores.

Una vivienda protegida tiene limitaciones

En uno de sus vídeos más recientes, Sergio Gutiérrez alerta de la letra pequeña detrás de la compra y venta de VPO y qué debes hacer antes: "Tienes que ir al organismo competente de tu comunidad y ver si se puede descalificar", explica. "En muchos casos no es tan fácil".

Esto sucede porque la vivienda protegida tiene limitaciones, como el precio de venta o la renta del comprador: "Hasta que no se descalifica totalmente, las limitaciones siguen vigentes, y si no vas al organismo que te toque en tu comunidad y te da por escrito que la vivienda está descalificada, tu vivienda no es libre", alerta.

Debes obtener el certificado oficial

Gutiérrez explica la importancia de ir al registro de la propiedad a que deje de salir que el piso es VPO: "Si no, tendrás un problema". Además, explica los pasos a seguir en caso de ser comprador de un piso protegido: "Asegúrate bien y pide una nota simple del registro, porque si no, incluso el banco te puede denegar la hipoteca".

En el vídeo también alerta del riesgo de que un día se paralicen las descalificaciones: "Tal y como está el país, no me extrañaría".