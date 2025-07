Edu Saz, arquitecto, explica las tres cosas que debes tener en cuenta antes de adquirir una casa de segunda mano: "No compres una vivienda que se acceda por una esquina"

En el actual mercado inmobiliario, la compra de viviendas de segunda mano se ha convertido en una opción cada vez más popular. Ante el elevado coste de las propiedades de obra nueva, muchas personas dirigen su atención hacia inmuebles con más años, con la intención de someterlos a una reforma integral que los adapte a sus necesidades y a las tendencias estéticas contemporáneas. Sin embargo, esta decisión implica una serie de consideraciones que van más allá del precio o la ubicación. Es crucial evaluar aspectos fundamentales como el estado estructural del edificio, la ausencia de cargas legales o la peculiaridad del acceso a la propiedad. Para navegar este proceso con éxito, la visión de expertos resulta indispensable.

Edu Saz, arquitecto, es una de las voces autorizadas en este ámbito, ofreciendo claridad sobre aspectos a menudo pasados por alto al adquirir una propiedad usada. Su perspectiva se centra no solo en lo que se debe buscar, sino, de manera crucial, en aquellos tipos de viviendas que, si el objetivo es reformar, es preferible evitar a toda costa. Saz identifica para la revista 'aarquitecturay diseño.es' tres configuraciones específicas que desaconseja tajantemente para proyectos de remodelación, siendo especialmente crítico con aquellas que presentan un acceso particular.

El problema del acceso por esquina

De las tipologías de viviendas que Edu Saz recomienda evitar al plantearse una reforma, aquellas en las que la entrada se sitúa en una de las esquinas de la propiedad son objeto de su oposición más rotunda. Según explica el arquitecto, este tipo de acceso, especialmente común en viviendas alargadas, presenta un inconveniente fundamental: inevitablemente resulta en pasillos extensos y desaprovechados que deben recorrerse para llegar a los espacios principales de la casa.

La distribución ideal, según Saz, se logra con una entrada ubicada en un punto más central del plano de la vivienda. Un acceso intermedio permite que las distintas alas o zonas del inmueble (las "dos alas" a las que se refiere) queden bien repartidas y conectadas de forma más eficiente, minimizando la necesidad de largos pasillos que restan metros útiles y funcionalidad a la distribución. Aunque reformar una vivienda con entrada por esquina es posible, especialmente en construcciones antiguas, suele requerir un trabajo de redistribución considerable. Saz pone como ejemplo los casos en los que la zona exterior (patio, jardín) se encuentra en la parte trasera del inmueble. Para mitigar el problema del pasillo y optimizar el uso del espacio y la luz, el arquitecto sugiere una solución drástica pero efectiva: trasladar la zona de día (salón, comedor y cocina) a la parte frontal de la vivienda, cercana a la entrada. Esto permite que estas áreas, que suelen ser las de mayor tránsito y convivencia, se beneficien de la luz frontal y se acceda a ellas de manera más directa, relegando otras estancias a zonas menos privilegiadas pero más adecuadas a su función.

Muros de carga centrales y casas "tipo tubo"

Además de la entrada por esquina, Edu Saz señala otras dos configuraciones que complican significativamente una reforma y pueden mermar la calidad de vida en la vivienda. La primera de ellas es la presencia de muros de carga ubicados en el centro de la casa. Si bien los muros de carga son elementos estructurales vitales e insustituibles para la estabilidad del edificio, su localización central impone limitaciones considerables en la distribución.

Su disposición en el corazón de la vivienda impide la posibilidad de integrar espacios adyacentes o crear ambientes diáfanos y amplios, ya que actúan como barreras rígidas entre habitaciones contiguas. Esta restricción puede ser particularmente problemática en viviendas de dimensiones reducidas, donde la imposibilidad de abrir espacios puede acentuar la sensación de estrechez y compartimentación, haciendo que el inmueble parezca más pequeño de lo que realmente es. Aunque no son un defecto en sí mismos (son necesarios), su posición central limita drásticamente las posibilidades de una redistribución moderna y abierta.

La tercera configuración desaconsejada por Saz son las viviendas que describe como "tipo tubo". Este tipo de inmueble se caracteriza por tener la entrada situada entre dos muros medianeros (paredes que separan la casa de edificios adyacentes o de otras unidades dentro del mismo edificio). La principal consecuencia de esta disposición longitudinal y confinada entre medianeras es que las habitaciones interiores, o aquellas que no dan a los extremos del "tubo", carecen de acceso a luz natural y ventilación directa. Es común encontrarse con baños o cocinas completamente interiores, sin ventanas, o con salas de estar situadas al fondo de un largo recorrido. Esta falta de luz natural en zonas clave no solo afecta la habitabilidad y el bienestar, sino que también presenta un desafío considerable a la hora de diseñar una reforma que garantice espacios luminosos y saludables.

La búsqueda de la vivienda ideal y principios de reforma

Tras identificar las tipologías a evitar, Edu Saz también orienta sobre las características deseables en una vivienda de segunda mano si el plan es reformarla, y establece premisas fundamentales para el propio proceso de remodelación. Idealmente, y en contraposición a la entrada por esquina, el arquitecto recomienda buscar inmuebles donde la entrada esté situada en un punto intermedio del plano. Esta ubicación permite crear un recibidor o vestíbulo funcional que actúe como distribuidor, facilitando el acceso equilibrado a las distintas zonas de la casa sin generar divisiones excesivas o pasillos largos.

Sin embargo, si hay un principio de reforma que Saz considera irrenunciable y que debe plasmarse sí o sí, es la clara distinción entre la zona de día y la zona de noche. La zona de día, que engloba el salón, el comedor y la cocina, debe ubicarse en aquellas partes de la vivienda que disfruten de la mayor cantidad y mejor calidad de luz natural. Son los espacios de actividad, interacción y vida familiar, y se benefician enormemente de la luminosidad. Por el contrario, la zona de noche, compuesta por los dormitorios (y a menudo el baño principal), puede situarse en las áreas que dan a patios interiores o zonas con menos luz natural, ya que son espacios dedicados al descanso y la privacidad, donde la luminosidad intensa no es tan prioritaria como en las áreas de convivencia.

En conclusión, la experiencia de Edu Saz subraya que la compra de una vivienda de segunda mano para reformar exige una evaluación cuidadosa de su configuración intrínseca. Evitar inmuebles con acceso por esquina, muros de carga centrales problemáticos o diseños "tipo tubo" puede simplificar enormemente el proceso de reforma y mejorar el resultado final. Asimismo, aplicar principios básicos como la separación funcional de espacios, priorizando la luz natural para las áreas de día, es fundamental para transformar una propiedad usada en un hogar funcional, luminoso y agradable. Sus advertencias son una guía valiosa para cualquier comprador que sueñe con adaptar una casa antigua a una vida moderna.