Compra una casa okupada en un pueblo de Barcelona y después de 4 años aún no ha podido entrar: "Pensaba que sería más corto todo"

Las inmobiliarias ofrecen a veces viviendas con okupas dentro, en las que el precio de compra suele ser más bajo que un piso o casa sin inquilino. Además, están obligados a alertar de que el inmueble está okupado para que quien lo compre lo haga con toda la información y asuma la responsabilidad del okupa.

Situación desesperante

Sin embargo, la circunstancia del vecino de Santa Susana (Maresme, Barcelona) José Antonio es diferente. El hombre explicó en el programa 'Los Canarios', de TVE, que hace cuatro años compró una casa en pleno proceso de construcción en la que de momento no ha podido vivir, ya que está okupada.

Además, como hay partes de la vivienda que están en obras, al otro lado del vallado es posible ver a un perro y los elementos decorativos de una mujer que, presuntamente, okupa la casa en construcción.

"Esta vivienda la empezó a construir mi mujer con su expareja y había una operación hipotecaria en el medio. Ahí fue donde se enteró mi mujer, a través de su expareja, que estaba okupada", detalla el vecino damnificado.

Gastos extras

El afectado lleva pagando durante estos últimos años un alquiler del domicilio en el que vive, aparte de los gastos de la vivienda y del proceso judicial para sacar a la okupa.

"Porque claro, tampoco podía venirme a vivir un tiempo a mi casa", explica el testigo.

Según José Antonio, el valor de la propiedad fue de "180.000 euros" y, cuando se enteró de que la casa estaba okupada, inició los trámites del proceso judicial: "Han sido 4 años de proceso judicial".

Resumiendo: "La idea cuando compré la cara era que en poco tiempo podríamos hacer el traslado de muebles y, aunque no estuviera habitable el proyecto, dejarlos ahí".

Transcurso prolongado

Por ello, cuando vio que el proceso sería largo, decidió pagar un trastero durante tres años. Asimismo, concluye decepcionado: "Hemos estado pagando un alquiler extra con todo esto. La verdad es que pensaba que sería más corto todo, pero claro, son 4 años que aún no he podido ni siquiera acercarme a la valla".

Resumiendo la situación incómoda: "En cuanto me acerco y hay alguna persona en casa, pues ya me increpan como diciendo que 'qué hago aquí y que esto no es mi casa'".