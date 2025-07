Pablo Borraz, arquitecto: "Una escalera mal proporcionada puede ser incómoda e incluso peligrosa"

¿Alguna vez has subido unas escaleras y te has sentido torpe o cansado y has pensado que no estás en forma? ¿O bien que ya tienes una edad? Pues hay veces que tú no eres el problema... sino la escalera.

De esto habla el arquitecto Pablo Borraz, quien cuenta a mediados de julio en su perfil de Instagram, @pbs_arquitectura, con casi 49.000 seguidores.

Hay una fórmula que usan los arquitectos para que una escalera resulte cómoda, explica Borraz en uno de sus últimos vídeos. "Una escalera mal proporcionada puede ser incómoda e incluso peligrosa".

Escaleras cómodas de subir

"La suma de dos peldaños más una huella [donde pisamos, donde ponemos el pie para subir] tiene que estar entre los 60 y 64 centímetros". Esta es la fórmula para que una escalera sea fácil de subir y no provoque cansancio extra.

Para que se entienda, Borraz pone un ejemplo: "Una escalera con peldaños de 17 cm y una huella de 28. 2 veces 17 más los 28: 62. Sería una escalera cómoda, porque está entre 60 y 64 cm. Pero si subimos una escalera que tiene una altura de peldaños excesiva, pues te vas a agotar o tropezar con mayor facilidad".

"Si vas a reformar o construir, asegúrate de que la escalera tenga buenas proporciones. Tu espalda, tus rodillas… y tu dignidad lo agradecerán", explica Borraz. "Una escalera bien diseñada se nota, se agradece. Una escalera que no está bien, la maldices toda la vida".