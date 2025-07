Pablo Borraz, arquitecto: "Si vas a construir una casa, hazlo bien desde el minuto cero"

Muchas veces, queremos prescindir de servicios para recortar costes, lo cual suele jugar en nuestra contra. Sobre todo en temas como la construcción de una vivienda.

De esto habla en su cuenta de Instagram Pablo Borraz, @pbs_arquitectura, donde a principios de julio cuenta con más de 47.000 seguidores. El arquitecto explica de forma irónica, en uno de sus últimos vídeos, qué debes hacer si quieres evitar que tu casa sea un desastre.

Lo que nunca debes hacer

En el vídeo, Borraz bromea con lo que nunca debes hacer, explicando esos consejos como puntos a seguir si quieres que la construcción de tu casa sea un absoluto desastre.

Empieza explicando la contratación del arquitecto, bromeando con la inteligencia artificial: "Al arquitecto contrátalo solo cuando no tengas más remedio... ya tienes Pinterest y ChatGPT". El segundo 'consejo' que da es el de contratar al constructor más barato: "Seguro que aciertas".

El manual definitivo "para que tu casa sea un desastre"

El tercer punto a seguir, si quieres que la construcción de tu casa se materialice, es hacer muchísimos cambios... "¡Es superdivertido!", ironiza.

El arquitecto sigue narrando de qué no debe preocuparte si buscas que toda la construcción salga mal: "No te preocupes ni por el sol ni por los vientos dominantes ni por la orientación… son tonterías...". Borraz sigue contando quién debe distribuir la casa: "Tú mismo... Total, si has conseguido montar una estantería de Ikea...".

Consejo de los 'cuñados' profesionales

Su penúltimo consejo va sobre a quién escuchar para recibir los mejores consejos... a los 'cuñados' profesionales: "Por favor, hazles caso a ellos. Nunca a los profesionales". Y por último, Borraz remata los consejos irónicos con el presupuesto: "Empieza la casa sin saber cuánto te vas a gastar... que la casa se va haciendo sola".

El arquitecto finaliza el vídeo después de los consejos tintados de ironía alertándonos de que estos seis puntos son cosas que se hacen: "Creer que esto es solo simplemente una broma... y en realidad pasa cada semana".

En el texto que acompaña el vídeo, finaliza con una frase para aquellos que quieran de verdad hacer las cosas como se debe hacer: "Si vas a construir una casa, hazlo bien desde el minuto cero".