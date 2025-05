Los alquileres en Catalunya suben tres veces más que los salarios en los últimos 20 años

Los alquileres han crecido tres veces más rápido que los salarios en los últimos veinte años en Catalunya. En paralelo, la promoción de vivienda protegida ha caído de las 1.915 unidades construidas en 2008 a apenas 300 en 2023, según el Anuario Estadístico del Ayuntamiento de Barcelona. La situación en la ciudad condal refleja con crudeza la tensión estructural del mercado del alquiler. En su área metropolitana, el 46% de los inquilinos destina más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda, cifra que supera en siete puntos la media estatal y triplica la de países como Alemania o Finlandia.

Frente a este contexto, durante la jornada de este martes en Construmat, instituciones como el Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) y profesionales del sector presentaron nuevas estrategias para revertir esta tendencia: desde sistemas de construcción industrializada hasta modelos habitacionales pensados para responder a la diversidad de hogares del siglo XXI. El reto no es menor. "No hay tiempo que perder", ha alertado Gerard Capó, gerente del IMHAB. "La vivienda pública ya es un imperativo social".

Barcelona, en el centro

El Ayuntamiento de Barcelona aprovechó la principal feria de la construcción para presentar las medidas que está impulsando desde la administración. Bajo el marco del Pla Viure (2024-2027), el consistorio busca universalizar el derecho a la vivienda mediante la mejora del parque existente y la atención a colectivos vulnerables, como hogares unipersonales o personas mayores.

La hoja de ruta incluye políticas de adquisición y rehabilitación, así como la captación de vivienda privada para su cesión al alquiler público. También se apuesta por diversificar los operadores —más allá de lo público— y coordinar las políticas de suelo con una mirada metropolitana. “No podemos responder solos. Necesitamos alianzas, innovación y planificación integral a largo plazo”, defendió Capó, quien también subrayó la importancia de una fiscalidad más favorable para atraer promotoras al ámbito de la vivienda asequible. Si todo avanza según lo esperado, se incorporarán 3.300 viviendas listas para vivir, se construirán de 5.000 hogares y se movilizaran suelos con espacio para 10.000.

Sostenibilidad y eficiencia: ¿qué puede aportar la construcción industrializada?

Diseñar vivienda implica lidiar con limitaciones de espacio, presupuesto, normativas, exigencias medioambientales y rentabilidad. Frente a estos desafíos, una de las propuestas más claras surge de la construcción industrializada, que, para Montse Pujol —consejera delegada del Grup PMP—, representa “la evolución natural de un modelo obsoleto”. “Hay que romper muchos mitos y afrontar la realidad: tenemos una demanda de 600.000 viviendas en un momento en el que cuesta más pagar a un instalador que a un ingeniero”, apuntó.

Además de abaratar costes mediante la economía de escala y facilitar el control de los gastos, la industrialización puede ser clave frente a la falta de mano de obra que atraviesa el sector. “En nuestra empresa, el 45% del personal son mujeres”, señaló Pujol, tras recordar que la media del sector es del 11%. "Industrializar también significa mejorar la seguridad laboral, digitalizar procesos y avanzar técnicamente. No hay diferencia entre levantar a una persona en un hospital o un material de obra. Lo que hay es una cultura muy masculinizada”.

Repensar el habitar: diseño social y participación ciudadana

“Estas innovaciones no son el futuro, sino el presente”, concluyó Pujol. Para encontrar ejemplos, no hace falta ir muy lejos. En el centro de Cornellà, el proyecto Modular Matrix, del despacho barcelonés Peris+Toral, ha sido galardonado con el prestigioso RIBA International Prize 2024 tras construir 85 viviendas sociales con un diseño centrado en las personas. “En este edificio, todas las habitaciones tienen el mismo tamaño, la cocina está en el centro, conectada y abierta al resto, cada vivienda tiene dos terrazas y todas se orientan a un jardín comunitario”, explicó en Construmat José Toral Fernández. “El hogar tiene un impacto medioambiental, pero también moldea cómo nos relacionamos y entendemos el espacio. Esta es la verdadera innovación: demostrar que construir de forma asequible no tiene por qué ir en contra de la calidad de vida”.

La feria continúa el miércoles 21 de mayo con el foco puesto en vivienda y salud mental. El jueves 22 de mayo, el salón cerrará con la digitalización y la inteligencia artificial como ejes principales.