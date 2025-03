El 56% de las compras de vivienda el año pasado en España se pagaron a tocateja

Más allá de las conocidas como 'golden visa', que se extinguen este 3 de abril, y más allá también de los altos tipos de interés que tuvieron las hipotecas hasta mediados del año pasado, la cifra de compraventas de viviendas pagadas al contado en 2024 en España supuso el 56% del total de las operaciones que se cerraron. Son, en la mayoría de los casos, adquisiciones que realizan fondos inversores, grandes patrimonios o extranjeros. Y responden, según han denunciado este martes en el Congreso de los Diputados los grupos de Sumar y de Podemos, "a compras especulativas".

"Entre 2007 y 2024 se han triplicado las adquisiciones de pisos por parte de no residentes", ha subrayado Alberto Ibáñez, diputado de Sumar. Y "entre 2008 y 2020, la mitad de las viviendas en España fueron adquiridas por rentistas que ya eran propietarias de más de ocho inmuebles", ha agregado Ione Belarra, portavoz de Podemos. Ambas formaciones le han afeado al Gobierno su falta de valentía para prohibir la compra de vivienda especulativa, pese a las explicaciones que les ha dado el secretario de Estado, David Lucas, que ha coincidido con ellos en que "está claro que las casas son para vivir no para especular".

Ibánez ha lamentado los discursos y proclamas del Gobierno que anuncian un giro en vivienda y que luego no se atreven a prohibir las compras de vivienda que no sean para vivir por parte de fondos buitre, familias, especuladores y grandes propietarios y ha señalado que las políticas del Ejecutivo no se deben limitar solo a los extranjeros no comunitarios no residentes (en referencia a las 'golden visa'). Belarra ha reclamado medidas urgentes y valientes y ha lamentado que "el aumento de gasto militar sin precedentes reducirá el gasto social aunque el Gobierno lo niegue".

En su comparecencia ante la comisión de Vivienda del Congreso, Lucas ha asegurado que el ritmo de cumplimiento del compromiso del Gobierno de construir 184.000 viviendas públicas "es muy alto" y ha detallado toda una lista de medidas encaminadas hacia ese objetivo, "muchas de ellas, por no decir que todas, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos", ha afirmado a preguntas del PP. Además, ha agregado, "el parque de vivienda pública de alquiler ha aumentado un 33% en los últimos cinco años", al pasar de las 453.000 unidades que había en 2019 a las 614.00 del año pasado"

El secretario de Estado ha lamentado el rechazo del PP a la ley de suelo y ha abogado por garantizar el acceso a una vivienda digna y compaginarlo con el derecho a la propiedad y que el alquiler turístico está quitando viviendas y "vamos a recuperarlas para que vuelvan al alquiler residencial".