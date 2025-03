Patronal y promotores avisan de que la nueva tasa a los grandes tenedores subirá aún más el precio de la vivienda

La empresa que promueve y construye un bloque de viviendas se convierte, al menos durante el periodo que tarda hasta vender esos pisos, en un gran tenedor. Y eso, según han denunciado este lunes los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y de la Associació de Promotors i Constructors (APCE), Xavier Vilajoana, no lo ha tenido en cuenta el Govern cuando ha pactado con los Comuns duplicar el impuesto que deben pagar esos grandes tenedores al adquirir un terreno sobre el que edificar o un inmueble que rehabilitar. "Con medidas como esta, que no se han meditado y no se han consultado siquiera con el sector, lo que va a conseguir la Generalitat es justamente el efecto contrario al que desea: se va a frenar el ritmo de construcción", ha advertido este lunes Vilajoana.

"Si multiplicamos por dos el impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITO, como ha dicho que va a hacer Catalunya, estaremos dificultando aún más el acceso a la vivienda", ha afirmado Vilajoana, que ha advertido de que con el nuevo gravamen los precios finales, los que pagan los compradores, van a encarecerse. "En estos momentos, un 25% del precio final de un piso es ya coste fiscal, incluyendo los impuestos estatales, catalanes y municipales", ha dicho el presidente de APCE. "Y si las administraciones realmente quisieran incidir en ello y hacer que los precios bajen y sean más asequibles, solo tendría que reducir ese porcentaje, aunque solo fuera una parte. Es una medida que pueden implementar mañana mismo", ha dicho.

"En 15 años, hemos vivido hasta 47 cambios normativos y eso asusta a los inversores, por la inseguridad jurídica que genera"

"En 15 años, el sector ha vivido hasta 47 cambios normativos solo contando leyes, decretos leyes y real decretos leyes, sin incluir las normativas municipales". Este enjambre normativo, "asusta a la inversión y a la entrada de capital extranjero, además de paralizar proyectos de construcción de vivienda", ha asegurado Vilajoana.

Demostrar quién es gran tenedor

Visiblemente enojado con el acuerdo entre Govern y Comuns, el presidente de los promotores ha asegurado que solo en los primeros días desde que se dio a conocer el contenido del decreto ley "se han paralizado las escrituras de operaciones que llevaban más de un año en marcha, por la inseguridad que se ha generado".

Entre otros motivos, ha esgrimido Vilajoana, en referencia al decreto aprobado la semana pasada, "porque ahora hay que acreditar quién es un gran tenedor, y eso no se ha previsto cómo hacerlo". Han sido los notarios y los registradores los que, finalmente, tras unos días de incertidumbre, han encontrado la rendija legal para hacerlo. Se considera gran tenedor a la persona física o jurídica que tiene en propiedad más de cinco viviendas en zonas tensionadas o a quien tiene más de 10 en zonas fuera de esos municipios de alta demanda.

Las nuevas condiciones del impuesto de transmisiones patrimoniales previsiblemente será aprobado este martes por el Consell Executiu. "Pero le pedimos al Govern que lo reconsidere y que lo hable con los afectados", ha indicado, en este sentido, Sánchez Llibre, que ha lamentado que en Catalunya esta tasa sea, en algunos casos, incluso el doble de la que se pagan en otras comunidades autónomas.