Oficinas a precio de oro en Barcelona: los despachos en la torre Diagonal Vertical se pagan a 40 euros el metro cuadrado

La remodelación del edificio Diagonal Vertical ha puesto patas arriba el mercado inmobiliario de las oficinas en Barcelona. Para quienes no lo sepan, se trata del rascacielos que durante años fue sede de Banc Sabadell, situado entre la Diagonal y la calle de Balmes de Barcelona, y que ha sido rehabilitado por su actual propietario, Hines European Core Fund (HECF). La torre, en cuya adecuación se han invertido unos 20 millones de euros, empezó a acoger en 2024 a nuevos inquilinos por primera vez desde 1969, con alquileres que llegaron a los 40,5 euros por metro cuadrado. "Ha sido una de las operaciones estrella del pasado ejercicio en Barcelona, un año en que el segmento de las oficinas ha mostrado una preferencia por alquilar en obra nueva finalizada y en edificios rehabilitados en el centro de la ciudad ante la amplia oferta disponible", ha explicado Carlos Bajo, director general de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, que este miércoles ha presentado su balance de 2024 y sus previsiones de cara a 2025.

De hecho, esos 40 euros por metro cuadrado que se han pagado en la torre Diagonal Vertical se considera un precio ya habitual en Madrid, donde el espacio para oficinas está bastante más caro y es más escaso que en Barcelona. En la capital catalana, en zonas de nuevo crecimiento como la BCNFira District, en la Zona Franca, se pueden encontrar arrendamientos de algo más de 20 euros y, según indican fuentes conocedoras del sector, eso ha favorecido que la ciudad se haya convertido en destino preferente para la instalación de 'startups' y empresas emergentes.

Otro segmento que mantiene el ritmo es el de los establecimientos comerciales o 'retail'. En este ámbito, en 2024 se ha confirmado la tendencia ya iniciada anteriormente "hacia un menor número de tiendas, pero más grandes y mejor ubicadas, con el objetivo de ofrecer experiencias únicas a los clientes", ha subrayado Clara Matías, jefa de desarrollo de negocio de la consultora. "Aunque en las ubicaciones preferentes, la disponibilidad es escasa, lo cierto es que lo que se ha empezado a ver es la entrada de firmas nuevas, más allá de las que hasta ahora han sido hegemónicas como Inditex o Mango", ha indicado.

Los vaivenes regulatorios

El problema, ha subrayado Bajo, es la inseguridad jurídica con que se encuentran los inversores que apuestan por Barcelona. Los propietarios están optando cada vez más, ha dicho el director general de Laborde Marcet, "por contratos a largo plazo con inquilinos solventes". Eso ocurre no solo en el segmento de las oficinas, también en el residencial. "Nos encontramos con inversores extranjeros que, ante el afán regulatorio que se está viendo en Barcelona, acaban yéndose a Madrid", ha indicado. Y es que, según el cofundador de la consultora Miquel Laborde, "el control absoluto que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona no hace más que poner las cosas más difíciles". Laborde ha mencionado, por ejemplo, la restricción de pisos turísticos y la reserva del 30% para viviendas de protección oficial. Eso hace que la capital catalana "no sea un mercado libre sino controlado".

El confundador de la compañía ha criticado, asimismo, la compra por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la Casa Orsola, que ve una "barbaridad" por usar dinero público solo "para quedar bien". Para el empresario, la operación llevada a cabo por el consistorio que preside Jaume Collboni crea "un precedente" peligroso. Y ha lamentado que la crisis de la vivienda esté impulsando fenómenos como el de "las mafias" de la ocupación y, en el extremo contrario el de los especialistas de la "desocupación", a los que ha calificado de "energúmenos".

Con todo, la compañía, que opera mayoritariamente en el término de Barcelona y que estrena nueva sede en el centro la ciudad, prevé para este 2025 un crecimiento en su facturación del 21%, hasta los 4,2 millones de euros. El aumento vendrá propiciado, según su director general, por la buena coyuntura económica en que se encuentra España, por el control de la inflación y por la bajada de los tipos de interés.

