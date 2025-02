De este modo el seguro de impago del alquiler del Gobierno protegerá el propietario

Junts ha logrado incluir en el decreto ómnibus un seguro de impagos del alquiler, el Estado se ocupará de los impagos durante un tiempo limitado hasta que el propietario recupere su inmueble. Esta medida tiene como objetivo proteger a los arrendatarios si los impagos provienen de un joven menor de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad que no puedan ser desahuciadas.

Requisitos a cumplir

Sin embargo, esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez solo compensará a los inmuebles que su renta del alquiler no supere el índice estatal de referencia que publicó el Ministerio de Vivienda el 2024. Si el contrato firmado por inquilino y propietario supera dicho índice, el arrendatario afectado no podrá solicitar el seguro de impagos.

Las otras obligaciones que tendrá que cumplir son las de depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones y, la tercera, que el arrendador y el arrendatario hayan suscrito el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.

Daños y suministros

En caso de cumplir las citadas reglas, el propietario tendrá garantizado el pago de todas las mensualidades impagadas hasta que recupere su vivienda, además, los daños causados por los inquilinos y los suministros impagados también estarán incluidos según el aval.

Solicitud de cobro

El casero tendrá que solicitar el cobro cuando el moroso ya haya abandonado la vivienda. Para pedirlo, habrá un plazo de 6 meses desde que el propietario haya recuperado la vivienda, ya sea, mediante resolución o acuerdo judicial, o bien extrajudicialmente acreditando dicha recuperación de la posesión. El reglamento será aprobado en un plazo máximo de 6 meses desde que se publicó la norma y se aplicará respecto a los contratos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Los seguros serán financiados por el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, aunque serán las Comunidades Autónomas las encargadas de gestionar las compensaciones.