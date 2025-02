Expertos piden que se reformule la ley de vivienda antes de que el alquiler sea una bomba de relojería

La presentación del libro 'La crisis de asequibilidad de la vivienda. Análisis y propuestas', a cargo de Fernando Méndez González, ha sido el escenario este jueves en el que abogados y registradores han coincidido en avisar de los perjuicios que, a su entender, ha traído (y podría seguir trayendo) la actual ley de vivienda, "una muestra evidente de que el legislador no ha sido consciente de que al mercado no hay que darle órdenes, porque no las obedece, sino que al mercado hay que persuadirle", ha dicho el autor de la publicación, registrador de la propiedad y mercantil. "Lo que se está evidenciando es que el marco legal vigente no solo no propicia el acceso a la vivienda, sino que lo dificulta", ha subrayado, por su parte, la profesora Chantal Moll de Alba, directora de la Cátedra de Derecho Registral de la Universitat de Barcelona (UB) y una de las encargadas de intervenir en la presentación.

En el acto, en el que también han participado el decano del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez García; el de los Registradores de Catalunya, Vicente García-Hinojal, y la catedrática de Derecho Administrativo de la UB, Belén Noguera, se ha lanzado un mensaje claro a la Administración, que debería "corregir la norma y darle un giro de 180 grados si no quiere que la situación del arrendamiento, y de la vivienda por extensión, se convierta en una bomba de relojería", ha alertado Méndez González.

"Hay muchas teclas que se pueden tocar, empezando por el derecho urbanístico que es una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo para incentivar la oferta", ha agregado, en la línea de propuestas, la profesora Noguera. "Lo que está claro -ha dicho- es que lo que tenemos ahora no ha funcionado, porque ha habido una huida hacia otras modalidades de alquiler, con el impacto que eso ha tenido sobre la construcción y el turismo".

Aspecto de la biblioteca del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en la presentación del libro 'La crisis de asequibilidad de la vivienda. Análisis y propuestas', de Fernando Méndez González, este jueves. / MANU MITRU

El libro de Méndez González, presentado en el imponente marco de la biblioteca del Col·legi de l'Advocacia, hace un repaso a la legislación española en la materia hasta la actualidad, un momento en el que, según el autor, "se ha creado una tormenta perfecta, que las reformas que se van realizando no hacen más que aumentar". Por eso, ha proseguido, se hace cada vez más urgente una actuación, tanto en el campo del derecho privado como el del público, "para solucionar este problemón".

"Y no vamos a resolverlo yendo cada uno por su lado, sino que hemos de unirnos y abordarlo de manera transversal, con los registradores, los fiscalistas, los administrativistas...", ha sugerido la también registradora Moll de Alba.