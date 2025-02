Aplazado el desahucio de un ocupa conflictivo de La Bisbal d'Empordà: peleas, amenazas y 150 actuaciones policiales

El juzgado 4 de La Bisbal d'Empordà ha aplazado el desahucio de un ocupa conflictivo que acumula más de 150 actuaciones policiales, por incidentes que han generado quejas y denuncias de los vecinos de la calle Nou. Desde el consistorio lamentan la decisión del juzgado, puesto que "no ha tenido en cuenta" el comportamiento de este ocupa que "genera inseguridad y malestar".

Uno de los más perjudicados es un vecino que ya ha interpuesto varias denuncias contra él, acompañadas de videos donde se ve como el hombre lo amenaza e incluso, golpea la puerta y el garaje de su casa . Además, este vecino asegura que le hace "la vida imposible" y esto genera que muchos consumidores vayan y se generan conflictos de manera habitual y esto obliga a avisar los Mossos.

"Un calvario"

Fiestas hasta altas horas de la madrugada, venta de droga, constantes peleas y gritos, amenazas de quemarle la casa y daños a las puertas y al jardín. Esta es la realidad que la Iscle Martínez vive desde hace años y que ha ido documentando con videos para denunciar el que para él es "un calvario diario".

Su vecino ocupó la casa adosada a la suya en la calle Nueva de La Bisbal d'Empordà y desde entonces la Iscle no puede vivir tranquilo, asegura. En los últimos cuatro años, los Mossos y la Policía Local han tenido que intervenir más de 150 veces por los conflictos que se genera en la casa y que no deja "vivir tranquilo" ni el Iscle ni el resto de vecinos. De hecho, hay una familia que también ha ocupado una casa y la Iscle señala que "con ellos no hay ningún problema" y la relación es perfecta. "Yo entiendo perfectamente que una familia vulnerable busque un lugar para vivir, pero este hombre no es una persona vulnerable", señala.

Y es que se trata de un ocupa conflictivo que tenía previsto el desahucio este 2024, pero que finalmente se ha aplazado. El motivo es que la juez ha tenido en cuenta un informe de vulnerabilidad de este ocupa y ha aplicado el Real Decreto 11/2020 que se ha prorrogado hasta finales de año y que contempla que no se puede desahuciar una persona con un informe de vulnerabilidad de una vivienda, siempre y cuando el propietario tenga más de diez inmuebles. Como que el propietario de la casa es la Sareb, este supuesto encaja con la situación de este ocupa.

La decisión genera malestar en el Ayuntamiento de la Bisbal, que entiende que hay que tener en cuenta otros supuestos y, especialmente, la conflictividad de esta persona. "No puede ser que los vecinos tengan que seguir aguantando este suplicio un año más por una ley que está mal hecha", argumenta el regidor de Seguridad de la Bisbal, Xavier Dilmé.

Dilmé señala que están cansados de que se pueda declarar esta persona vulnerable por "retorcer la ley". "Si una persona que tiene más de 150 actuaciones policiales a sus espaldas y que son realmente conflictivos se los considera vulnerables, el resto de vecinos que lo sufren qué son", se pregunta irónicamente el regidor. Todo ello hace que desde el consistorio consideren la situación "kafkiana" y piden que "si realmente solo es un tema de leyes que se legisle como es debido".

Alarma social

La situación, señala Xavier Dilmé, ha generado una "evidente" alarma social en La Bisbal d'Empordà y otras muchas localidades de la comarca. En este sentido, el regidor explica que se han encontrado con casos similares al del Iscle "no tan sangrientos" pero preocupa el hecho que se esté replicando. "Si hay gente que voz que pueden venir y hacer el mismo saben que no se los pasará nada, evidentemente lo aprovechan", avisa el regidor.

ACN ha podido entrevistarse con este ocupa que niega las acusaciones y dice que "no hay ningún problema" más allá de algún día puntual. En una conversación con el medio, el hombre reconoce que entró como ocupa a la vivienda y que pagó 1.000 euros para una persona que le vendió la cerradura. Explica que está en conversaciones con la Sareb porque le haga un alquiler social y asegura que "se lleva bien" con los Mossos d'Esquadra. Con todo, dice que él no tiene ningún problema y que no es verdad que se hayan producido episodios violentos por su parte, a pesar de las grabaciones aportadas por el vecino afectado.