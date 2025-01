Los expertos descartan que los planes de vivienda de Gobierno y PP tengan efectos inmediatos

Como pasa en el ámbito de la educación, también en la vivienda son imprescindibles políticas estables, normativas sólidas y duraderas y vías de financiación regulares. "Ha de haber consistencia y continuidad para que las políticas públicas en esta materia acaben teniendo un impacto, porque los resultados en vivienda no se perciben de un día para el otro", subraya José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Y el problema es que, durante demasiados años, en España no ha habido siquiera políticas para impulsar la construcción de vivienda o regular los derechos de arrendadores e inquilinos. Por eso, en líneas generales, el sector ha recibido con satisfacción las propuestas presentadas en un lapso de 24 horas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (medidas en clave autonómica, en su caso), y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque son muchas las voces que dudan de su efecto positivo, al menos a corto plazo, si no se alcanza un consenso tanto político como territorial. Las soluciones que los políticos han puesto sobre la mesa, avisan expertos consultados por este diario, difícilmente van a tener un impacto inmediato.

Las de los populares, indican, son medidas dirigidas sobre todo a fomentar y proteger la demanda de vivienda. Las del Gobierno están más enfocadas a la oferta. "Evidentemente, son propuestas que suponen un avance en un sector en el que es urgente actuar y algunas de esas medidas, sobre todo las que hablan de oferta, son sin duda interesantes", señala Joan Carles Amaro, profesor del departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de Esade. Con todo, aunque algo es algo, Amaro tiene la sensación "de que esto es una tirita cuando aquí lo que se ha de hacer es cirugía", agrega el profesor de la escuela de negocios barcelonesa, que constata un olvido, en su opinión grave, ya que "no se habla apenas de seguridad jurídica y eso es algo que contribuiría a que emergieran al mercado viviendas que ahora están fuera porque los propietarios no lo ven claro", indica.

"Que sean medidas de un solo partido político no es suficiente, pues estamos ante un problema de carácter nacional. Algunas de las propuestas anunciadas por Sánchez son buenas y otras, aunque bienintencionadas, son de difícil realización. Por eso necesitamos la unión de todas las fuerzas políticas", ha destacado, por su parte, la Federación de Asociaciones de Empresarios Inmobiliarios (FADEI), que ha participado en el acto en el que el Gobierno ha presentado su nuevo plan.

Entre las cuestiones más positivas del proyecto presentado por Sánchez, destaca García Montalvo, "posiblemente una de las medidas que acabe siendo más importante y teniendo un impacto más visible es la del PERTE para promover la construcción industrializada y modular". El plan presentado por el Gobierno permitirá, según este experto, que se pueda construir con más rapidez, a precios más asequibles y con una mayor sostenibilidad. Es esta una cuestión estratégica para constructores y promotores, que llevan tiempo reclamando mecanismos para hacer el cambio de modelo "y para que su financiación no suponga un problema", apostilla el profesor de la UPF.

La fiscalidad y las ayudas directas

Si algo coinciden en alabar todos los entrevistados por este diario es el anuncio de una desgravación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que apliquen el nuevo índice de precios de referencia del alquiler. "Siempre son más efectivas las deducciones fiscales que las ayudas directas", reflexiona Amaro. "Es una medida que viene a reconocer, aunque de manera implícita, que la ley de vivienda estaba siendo insuficiente", valora, por su parte, Carles Sala, portavoz de los API de Catalunya.

"Aunque habrá que estar atentos a la letra pequeña, es positivo que el Gobierno esté tendiendo la mano a los propietarios y se empiece a alejar de las medidas coercitivas que había planteado en la ley de vivienda", agrega Sala. En el gremio, hay, de manera global, cierta incredulidad. "Las del Gobierno son propuestas genéricas, por lo que habrá que esperar a ver cómo se van a estructurar y formalizar con la creación de una gran empresa estatal de Vivienda y Suelo. El Gobierno sigue apostando por la política intervencionista, que no es la más adecuada", cuestiona el Consejo General de los Agentes Inmobiliarios de España (COAPI).

Sobre el impacto de dos de las propuestas gubernamentales más polémicas, la nueva regulación de las socimis y la limitación a los compradores extracomunitarios no residentes, los expertos muestran sus reservas. La primera, según García Montalvo, "se venía anunciando desde hace ya un tiempo y no se sabe por qué la han incluido en este paquete de medidas". La segunda, la de los extranjeros, "puede ser una solución que traerá mucha controversia pero que va a tener un efecto mínimo", señala el mismo economista. "Eso, si llega a poder aplicarse, cosa que está también en tela de juicio", añade Joan Carles Amaro.

