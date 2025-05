Las carencias financieras alejan a Vilanova i la Geltrú de la primera convocatoria del nuevo Pla de Barris

Pese a haber acogido este lunes por la mañana la presentación del Pla de Barris del Govern ―que tiene como objetivo revitalizar urbanística y socialmente más de 100 zonas degradadas de Catalunya destinando unos 1.000 millones de euros en cinco años―, Vilanova i la Geltrú no podrá presentar candidatura a la primera convocatoria del plan. El motivo radica en la delicada situación financiera del Ayuntamiento, sobre el que pesa un plan de saneamiento validado por la Generalitat y tendente a acabar con la deuda municipal.

Consultado por EL PERIÓDICO, el alcalde, Juan Luis Ruiz, asume que la capital del Garraf no podrá optar a la primera edición de las ayudas, pero asegura que el Gobierno municipal trabaja para poderlo hacer en el futuro: "Nuestra intención es podernos presentar, pero en esta convocatoria no podremos porque hay que elaborar el proyecto", declara Ruiz. "La previsión es elaborar el proyecto en 2026 y, una vez no esté vigente el plan de saneamiento, presentarnos".

El Gobierno de Vilanova i la Geltrú, formado por PSC y En Comú Podem, anunció que la situación financiera del Ayuntamiento era de "insolvencia" pocos meses después de acceder al cargo tras las elecciones municipales de mayo del 2023. "Lisa y llanamente, el anterior equipo de gobierno [formado por ERC, Junts y CUP] ha dejado el Ayuntamiento sin un euro", sentenciaba entonces el Ejecutivo local.

Nada más formar gobierno, se encargó al interventor municipal un informe sobre el estado económico de la hucha local, que se presentó en julio del 2023 al Pleno municipal. Así, las cuentas de la corporación se cerraron en 2022 en Vilanova con una deuda de 2,8 millones de euros.

Plan de saneamiento vigente

Por todo ello, el ejecutivo local aprobó a finales de 2023 un plan de saneamiento que se prevé estará vigente hasta el año que viene. Tal como informaba el Ayuntamiento en un comunicado, "en estos casos la Generalitat tutela las finanzas municipales, aprobando y haciendo seguimiento de las medidas establecidas". En 2023, el Ayuntamiento modificó el plan y, junto a otros ajustes, informaba el pasado mes de abril de "una reducción del 12% en esta parte del presupuesto municipal". Para aliviar el endeudamiento actual, el Pleno aprobó pedir un crédito de 2,8 millones con un periodo de retorno de tres años.

El alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha ejercido de anfitrión en la presentación del Pla de Barris del Govern, que se ha llevado a cabo en la capital del Garraf / EUROPA PRESS

Así, las previsiones municipales pasan por poder "continuar saneando las finanzas municipales este 2025 y estar cerca de llegar al balance cero con la liquidación del año". De conseguirlo, se levantarían las medidas correctivas, y el Ayuntamiento podría presentarse al Pla de Barris, así como pedir créditos para hacer inversiones.

Vilanova se benefició del plan del tripartit

En 2007, con la Ley de Barrios del 'tripartit' (precursora del plan presentado este lunes), el Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú fue beneficiado con un proyecto de intervención integral "que superaba el ámbito urbanístico para abordar también las dimensiones social y económica". "Desarrollamos un modelo urbano más humano y sostenible", ha reivindicado el alcalde durante el acto.

En aquella ocasión, el proyecto de transformación supuso la inversión de 14 millones de euros y permitió la reurbanización de 23 calles y de cinco plazas, así como "la mejora de la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos, especialmente de la gente mayor", ha manifestado el alcalde Ruiz.