El incendio de la fábrica de Vilanova i Geltrú tardará días en acabar de ser extinguido

El incendio en una industria de productos químicos de Vilanova i la Geltrú que comenzó en la madrugada del sábado está controlado y no supone un riesgo para la población aunque tardará días en quedar extinguido, han informado fuentes de los Bomberos de la Generalitat a EFE. El incendio comenzó pasadas las dos de la madrugada en una nave que almacenaba unas 70 toneladas de pastillas con un componente derivado del cloro para limpieza de piscinas. El siniestro que generó una nube tóxica que obligó a confinar en casa durante unas siete horas a más de 150.000 personas de cinco municipios costeros del sur de la provincia de Barcelona y norte de la de Tarragona.

El fuego quedó controlado a última hora de la tarde de este sábado, después de que los bomberos pudiesen entrar en el interior de la nave siniestrada para ir retirando parte del material almacenado en su interior, aunque no pudieron sacarlo todo. El estado de la nave, que podría colapsar, impide además a los bomberos trabajar en su interior con seguridad y seguir apartando el material que aún queda dentro. El edificio está siendo monitorizado por los bomberos.

El producto químico que se extrajo, depositado en un contenedor, fue tapado y sellado con otro idéntico encima, que hizo de tapa, y trasladado posteriormente a una cantera situada a unos dos kilómetros al norte de Vilanova, donde los bomberos siguen su evolución. Ese trabajo facilita además que, aunque llueva, el agua no haga reaccionar a las pastillas de cloro, por lo que no hay riesgo para la población.

Queda material en la nave

Los bomberos estiman que este domingo no podrán dar por extinguido el fuego ya que todavía queda material químico en la nave. Además, deben esperar a que el que se retiró se enfríe del todo y no pueda generar emanaciones tóxicas. Garantizan los bomberos, en cualquier caso, que el actual estado del incendio no supone riesgo para los vecinos de la zona.

Como consecuencia de ello, se ha levantado el perímetro de seguridad de 500 metros alrededor del incendio que se impuso ayer y se prevé que el resto de las industrias del polígono La Plana, donde se encuentra la nave, puedan trabajar mañana lunes con normalidad. Anoche se levantaron también las limitaciones que Protección Civil acordó para los vecinos mayores, menores o con problemas respiratorios de Vilanova, Sant Pere de Ribes y su núcleo de Roquetes, que ya pueden salir sin riesgo a la calle.

En el incendio trabajan este domingo los efectivos de cinco dotaciones de los bomberos. Protección Civil mantiene activo en fase de alerta su plan por riesgo químico PLASEQCAT.