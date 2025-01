Empiezan las obras del nuevo centro de salud mental del Garraf junto al hospital de Vilanova i la Geltrú

Este martes se ha celebrado el acto de colocación de la primera piedra del nuevo centro de salud mental del Garraf, situado en la Ronda Ibérica de Vilanova i la Geltrú, en un terreno cedido por el Ayuntamiento junto al Hospital Sant Antoni Abat. El edificio acogerá las dependencias del Centre de Salut Mental per a Adults del Garraf, pero también del Hospital de Dia d'Adults, el Servei de Rehabilitació Comunitària, el Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, el Hospital de Dia Infantil Juvenil y el Centre d'Atenció i Seguimient a las drogodependències.

El acto ha contado con la presencia del alcade de Vilanova i la Geltrú, José Luis Ruiz; la directora general de Planificació i investigació en Salut del Departament de Salut, Aina Plaza; y el director gerente del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el doctor Sebastià Santaeugènia. El nuevo edificio tendrá una superficie de 3.500 m². Será una construcción energéticamente sostenible y eficiente, "que se integrará en el conjunto de la ciudad rompiendo estigmas hacia la salud mental y suponiendo una mejora para la atención a la ciudadanía", asume el Ayuntamiento.

El alcalde Ruiz ha explicado que el nuevo centro "consolida la apuesta del territorio por la lucha en beneficio por la salud mental, la Mesa de Salud Mental que lidera el Ayuntamiento es un ejemplo claro de este compromiso y de trabajo conjunto en tareas de prevención y de atención”.

El alcalde ha recordado que cuando se haga el traslado, el Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf tendrá que afrontar una inversión de mejora de la zona de Urgencias del Hospital de Sant Antoni, que dispondrá de más espacio. "Esta, sin embargo, no es la solución definitiva, tenemos el compromiso por parte del gobierno de la Generalitat para ir hacia la construcción de un nuevo hospital comarcal en la ciudad. Primero se tiene que hacer el proyecto, este 2025 se redactará un nuevo plan funcional para que sea un hospital pensado de cara al futuro. Después habrá que hacer el proyecto ejecutivo y empezar la licitación para poner en marcha las obras. Pero si no hay presupuesto, los plazos serán más largos, porque habrá que hacer varios pasos si no hay una partida presupuestaria asignada”, ha recordado.

Las obras tendrán un coste aproximado de 7 millones de euros y se prevé que acaben en el mes de septiembre del 2026.