Olga Morales, alcaldesa de Viladecans: “Pediremos a FGC estudiar que sus trenes lleguen a la ciudad”

Olga Morales (1968) se hizo con la vara de mando del Ayuntamiento de Viladecans en octubre de 2024. Sucedió entonces al histórico Carles Ruiz, quien había sido alcalde de la ciudad durante los últimos 19 años y que renunció tras ser nombrado presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Morales surgió entonces como la elegida para relevarle a pesar de que apenas llevaba poco más de un año de experiencia como concejal. Tras toda una vida en la parte técnica de la administración local de Viladecans, Morales asume ahora el reto de liderar el futuro de la ciudad del Baix Llobregat y de recuperar la mayoría absoluta del PSC en el consistorio.

Hace apenas un año y medio que entró en política municipal como representante pública. ¿Cómo fue ese cambio?

Cuando entras en política también te pones a disposición del partido. Cuando Carlos me propone formar parte de la lista creo que valoró mi experiencia en el Ayuntamiento de Viladecans de mucho tiempo. También la militancia. Soy militante en el Partido Socialista desde los años 90 y creyó que podría aportar a mi ciudad. Era dar un paso adelante, hacer un cambio importante que está siendo, para mí, muy intenso, pero muy positivo.

¿Cómo recibió que le propusieran ser alcaldesa y cómo han ido estos meses?

Era una noticia un poco inesperada, porque no esperábamos que el 'president' Illa llamase a Carlos para que presidiera Ferrocarrils de la Generalitat. Pero con muchísima ilusión y responsabilidad. Están siendo meses intensos porque me marqué el reto personal de conocer a toda la ciudadanía. De conocer de cerca las virtudes, pero también los problemas que teníamos a través de la ciudadanía. Estoy visitando a todas las entidades, que no son pocas en Viladecans.

¿Cómo asume el reto de continuar el legado de Ruiz?

Los liderazgos siempre son diferentes. Viladecans es una ciudad que está bastante armada, tenemos muchos proyectos que ya están en funcionamiento y por los que tenemos que seguir apostando. Apostamos por el talento, por la atracción de empresas que generen valor añadido, por la formación. Después hay que ver qué proyectos tenemos en marcha para seguir desarrollando y, sobre todo, hacer aquellos proyectos que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan en nuestra ciudad.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, posa para EL PERIÓDICO / Irene Vilà Capafons

Ruiz se ha caracterizado por ideas como 'VilaWatt', el impulso empresarial o el refuerzo de las políticas educativas. ¿Cuáles van a ser sus grandes proyectos de ciudad?

Estos son proyectos que todavía no están finalizados y que están iniciados. Lo que nos planteamos es que todos nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida personal y profesional en la ciudad. Vamos a hacer un gran esfuerzo por seguir atrayendo empresas y apostar mucho por la formación. Apostamos también por la sostenibilidad. Estamos haciendo grandes cambios en la renaturalización de nuestra ciudad. En definitiva, queremos tener una ciudad saludable y sostenible. También llevamos años trabajando en el acceso a la vivienda. De hecho, el barrio de Llevant responde a la necesidad de acceso a la vivienda también de protección oficial, que sea accesible. Esta primavera también aprobaremos un Plan Director de Vivienda con la participación de la ciudadanía y en especial de los jóvenes.

Para mucha gente sigue siendo difícil acceder a estos pisos protegidos por los requisitos que se piden. ¿Qué otras medidas prevén aplicar y qué piden a otras administraciones?

Seguiremos avanzando. No todas las viviendas que son de compra, hay viviendas de alquiler. También iremos favoreciendo a que los jóvenes puedan tener viviendas de transición que les permitan emanciparse. Tenemos también en la calle Balmes 22 pisos de alquiler para jóvenes entre 400 euros y 650, los más caros. Trabajamos conjuntamente con el Incasòl y con el Impsol. No lo estamos haciendo solos. Uno de los éxitos de este despliegue de estas políticas es también la cooperación público-privada y también con otras administraciones.

Viladecans ha ganado atractivo en materia económica, logística e industrial en los últimos años. ¿Qué papel juega este crecimiento con la tradición agraria del municipio?

Es un tema que estamos abordando las alcaldesas de Gavà, Viladecans y Sant Boi, conjuntamente con el AMB, la Cooperativa Agrària de Viladecans y el Institut Agrícola de Sant Isidre. También con la UPC y Mercabarna. Porque necesitan inversiones urgentes. Tenemos la obligación de cuidar la producción agrícola del Delta porque la huerta del sur de Barcelona es un lujo por su calidad, pero también es una necesidad.

En los últimos años, las administraciones locales han aumentado la presión fiscal. Aquí hace un par de años se subió un 10% el IBI. Ahora lo han bajado, pero también ha entrado una nueva tasa de residuos.

Las subidas de impuestos siempre son impopulares. Este año hemos rebajado un 4,5% de media IBI, pero tenemos que dar cumplimiento a la normativa europea para la recogida de residuos y los datos avalan que tenemos que seguir incrementando la recogida selectiva. Necesitamos la complicidad de todos los ciudadanos y que entiendan que los impuestos son necesarios para mejorar los servicios públicos. A medida que vayamos viendo cómo las mejoras se van implantando en el municipio, acabaremos aceptando la situación.

La alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, en su despacho en el Ayuntamiento. / Irene Vilà Capafons

Con el nuevo contrato de limpieza que estaba previsto el 'puerta a puerta' en algunos barrios. También instalar contenedores inteligentes. ¿Qué calendario siguen estos procesos?

Vamos a empezar a desplegar a partir de julio un nuevo servicio de recogida 'puerta a puerta' en las zonas de Alba-rosa, Can Guardiola, Mas Ratés, donde predominan casas a cuatro vientos, apareadas o edificios muy bajos. Aquí haremos una recogida selectiva de todas las fracciones. En Llevant ya creamos un modelo en el que todos los edificios disponen de un cuarto para depositar residuos.

¿Y para los contenedores inteligentes?

En el 2026 estaremos en disposición de tener los contenedores para poderlos poner en toda la ciudad. También contaremos con camiones de recogida más eficientes. Seguramente iremos a un modelo en el que los ciudadanos se puedan registrar de forma voluntaria y que, al hacerlo bien, podamos bonificar también en la tasa que aplicaremos.

En limpieza viaria han empezado un plan de ‘barrios a fondos’, pero hay vecinos que reclaman que esto sea más frecuente.

Con la nueva contrata también ya hay muchas más rutas, se hacen más baldeos y, además, hemos implementado el ‘Barris a fons’, que es una limpieza mucho más intensiva en los barrios. Están dos o tres semanas y van cambiando de barrio, también con la ventaja de que pasa la brigada para arreglar las pequeñas cuestiones de los barrios.

El año pasado la ciudad obtuvo una gran victoria cuando logró que todos los trenes de la R2 y la R2 Sur pararan en la ciudad. Pero aún hay grandes demandas históricas. Aprovechando ahora que el exalcalde está en FGC, ¿se puede explorar la vía de que los ferrocarriles también se desvíen a Viladecans?

En transporte hemos mejorado muchísimo. Ahora todos los trenes paran en Viladecans. También se han incrementado las líneas de bus y la frecuencia de bus con autobuses más eficientes que son híbridos o eléctricos 100%. Pero es cierto que tenemos un déficit y que un tercer medio de transporte nos iría bien. Evidentemente, le haremos esta petición para que lo puedan estudiar.

¿Y el metro del Delta?

Creo que tendremos más posibilidades con Ferrocarrils de la Generalitat.

Cada vez más voces dicen que no se van a poder salvar todas las playas. En Viladecans ya ha habido estragos después de algunos temporales. ¿Le preocupa que las playas de la ciudad puedan llegar a desaparecer?

Sí, nos preocupa y estamos trabajamos conjuntamente con Gavà y El Prat. Se han realizado algunos estudios y tenemos que trabajar para que las playas no tengan este retroceso. Nuestras playas no desaparecerán, pero es cierto que sufren pérdidas muy importantes. Se hacen aportaciones de arena, que son una buena solución temporal, pero estamos trabajando con la Administración del Estado para encontrar una solución estructural y que no sea necesario aportar más.

De cara a 2027, ¿cree que podrá recuperar la mayoría absoluta para el PSC?

Trabajaremos para ello, sí. Todavía falta mucho tiempo, hasta el 2027, pero sí vamos a trabajar para recuperar la mayoría absoluta.

Entiendo que le gustaría ser candidata.

Sí, pero bueno, esto también es decisión del partido. Todavía no está decidido, pero me gustaría.

