Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre el fin del alquiler turístico en Barcelona: "Nueva York ya lo hizo… y no funcionó"

Los pisos turísticos en Barcelona tienen fecha de caducidad. La capital catalana tiene ahora 10.000 viviendas de este tipo y el ayuntamiento quiere que en 2029 no haya ninguna ¿Cómo pretende hacerlo? El alcalde Jaume Collboni ha explicado que su intención es no renovar las licencias de piso turístico, algo que será posible a finales de 2028, para que estos inmuebles pasen al mercado de venta o alquiler. "Será como construir 10.000 nuevas viviendas", ha manifestado. No obstante, hay expertos que recelan de la efectividad de esta medida. Uno de ellos es Sergio Gutiérrez, que recuerda un precedente: "En 2023, Nueva York prohibió los pisos turísticos de corta estancia y un 80% de los anuncios de Airbnb desaparecieron". Sin embargo, "los precios de los alquileres no bajaron y los de venta siguieron subiendo", explica. Los únicos beneficiarios fueron los hoteles, dado que "el precio medio de la noche en Manhattan pasó de 300 a casi 500 dólares". Más información