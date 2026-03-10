PI Studio

El pueblo de Castilla que enamoró a Camilo José Cela ofrece casas desde 15.000 euros: el secreto mejor guardado de la sierra de Gredos

Ubicado a 1.139 metros de altitud, entre la Sierra de Gredos y el río Tormes, el pequeño municipio de Bohoyo, en la provincia de Ávila, se erige como una de las joyas desconocidas del Alto Tormes. Con apenas 214 habitantes, este rincón de Castilla y León es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza, el senderismo y el turismo rural, que además busquen cambiar de vida y apostar por vivienda asequible y empleo lejos de la gran ciudad. La historia de Bohoyo no puede entenderse sin mencionar la figura de Camilo José Cela. El premio Nobel inmortalizó su conexion con esta localidad abulense en 'Judíos, moros y cristianos', su célebre libro de viajes publicado en 1956, donde narra su travesía a pie por la vertiente norte del macizo central. En Bohoyo se puede comprar una vivienda por menos de lo que cuesta un coche: por ejemplo, el portal inmobiliario Idealista ofrece una casa de 86 metros cuadrados y tres habitaciones por solo 15.000 euros. Más información