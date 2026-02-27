PI Studio

Dos turistas americanas alucinan con lo que les sirven en un bar español: "No se han quedado con hambre..."

Sus monumentos, tradiciones, paisajes y gentes son algunos de los motivos principales que llevan a turistas de todo el mundo a escoger España y, en concreto, Andalucía, como destino para sus vacaciones. Además de todo eso, su exquisita y variada gastronomía suele deslumbrar a los visitantes llegados de otros países. Es lo que les ocurrió a dos turistas americanas que han compartido su visita a Sevilla a través de sus redes sociales, en las que han mostrado su experiencia en uno de los establecimientos más reconocidos y frecuentados del casco antiguo de la ciudad hispalense, La Bartola. En un vídeo publicado en Tiktok, las jóvenes explican que iban a comer "tres o cuatro tapas", pero cuando empiezan a probarlas acaban pidiendo siete platos. "Guau, está buenísimo", afirman tras probar cada uno y disfrutar de su sabor. Ante la escena, decenas de andaluces han expresado su satisfacción y orgullo por la calidad de la cocina de su tierra. "Si es que nuestra gastronomía es la mejor del planeta", proclama uno. "Vamos, que no se han quedado con hambre las guiris...", apostilla otro en tono de humor. Más información