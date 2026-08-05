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Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, sobre quienes duermen mal: "Lo peor de todo es que la mayoría de personas que viven así no lo saben, creen que están rindiendo bien"

Dormir mal se ha normalizado. Jornadas largas, pantallas hasta tarde, estrés acumulado y la sensación constante de falta de tiempo han hecho que el descanso sea una necesidad secundaria para muchas personas.

Sin embargo, cada vez más especialistas advierten de que esta tendencia no solo afecta al bienestar físico y emocional, sino también al rendimiento profesional, lo que puede llegar a traducirse en una pérdida económica. Más información