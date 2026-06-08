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Miguel Assal, agente de Emergencias, alerta sobre la 'bacteria comecarne': "Un pequeño corte puede ser el causante"

Comienza el verano y la depilación para lucir bien el bañador o el biquini está a la orden de día. Sea con láser, cremas depilatorias o cuchillas siempre hay que hacerlo con precaución, pero la última opción puede ser la más peligrosa si no se tiene cuidado. Depilarse con cuchilla es la alternativa más rápida, pero una mala práctica y una grave infección pueden llevarte a urgencias. Miguel Assal, agente de Emergencias, ha lanzado una advertencia importante sobre un riesgo poco conocido, pero potencialmente mortal: la fascitis necrosante, una infección causada por la conocida como “bacteria comecarne”. Aunque el nombre suene alarmante, esta bacteria no devora la carne literalmente, sino que destruye el tejido subcutáneo, incluyendo nervios, músculos y grasa. En cuestión de días, puede poner en riesgo la vida de quien la contrae. Hace un año se dio el caso de una mujer que sufrió la amputación de una pierna tras cortarse levemente mientras se depilaba. El uso de una cuchilla sucia y reutilizada pudo haber sido la puerta de entrada para la infección. Más información