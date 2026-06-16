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Vuelve 'La casa de la pradera'

En estas páginas de El Periodico el periodista y amigo Juanma Freire deslizaba hace unos días un tema que a la vez que interesante, también contaba con una parte decepcionante. Lo positivo: quienes tengan cierta edad y miraban este invento de la tele en los años 70, recordarán una serie que se emitía los domingos durante la sobremesa cuyo título era “La casa de la Pradera”: una historia de drama y supervivencia del día a día de la familia Ingalls que vivía en un pueblo llamado Walnut Grove.

El bastión de la familia era Charles Ingalls, a quien daba vida el actor Michael Landon, junto a su mujer y las tres hijas de ambos. Si una tormenta echaba por tierra su casa, ahí estaba Charles Ingalls que en la hora que duraba el capítulo era capaz de construir otra nueva; si los lobos atemorizaban el condado, de nuevo aparecía Charles Ingalls armando un cercado para la casa. Más información