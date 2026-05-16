Eurovision Song Contest

Vídeo | Así ha sido la actuación de Israel en Eurovisión

Israel se ha subido al escenario de la final del festival de Eurovisión 2026 con la canción 'Michelle'. El cantante Noam Bettan ha interpretado en Viena una balada pop de tono melancólico, que relata una relación de amor tóxica, que mezcla hebreo, francés e inglés. La propuesta, presentada oficialmente por la televisión pública israelí KAN, habla de una relación sentimental marcada por la dependencia emocional y el dolor, con una producción íntima y cinematográfica. Al terminar su actuación, Bettan ha gritado "Am Yisrael Chai" ("El pueblo de Israel vive"), un lema de resiliencia judía.