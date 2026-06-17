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Roscón y Samantha

La ex-presentadora y a la vez ex miembro del jurado del programa Masterchef, Samantha Vallejo Nájera, tiene un hijo con síndrome de Down cuyo nombre es Patrick, aunque popularmente se le conoce como “Roscón”. Se llama así porque nació a las 7 de la mañana de un 7 de enero, según ha manifestado su madre en alguna ocasión, venía con sorpresa. Hoy “Roscón” ya alcanza la mayoría de edad.

Cuando tenía 12 años pudimos ver a Roscón convertirse en modelo de una conocida marca de ropa, rompiendo algunas barreras desde la discapacidad y aportando la normalidad a un colectivo a menudo poco visible. Desde su cuenta de Instagram (@samyspain) que supera más de un millón de seguidores, la presentadora comparte algunos momentos con Roscón que, particularmente, me parecen entrañables, dulces y cercanos, como no podían ser de otra manera tratándose de un hijo. Más información