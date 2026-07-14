¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

“Prefiero comer mierda”

Realizaré una lectura no política, tan sólo desde el lenguaje y la experiencia de la televisión, de lo que ocurrió recientemente en la edición nocturna del sábado pasado dentro del programa “Malas Lenguas”, que presenta Jesús Cintora.

No es la primera vez que Cintora tiene un invitado que decide abandonar el plató por voluntad propia. Le ocurrió a la periodista Marta Gómez Montero, que repitió los parámetros que en su día realizó otro periodista como Ernesto Ekaizer.

El caso de Marta su gestión tanto del desespero como del desamparo llegó a niveles máximos y televisivamente fue muy desagradable porque entre sollozos manifestaba: “No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo porque tengo que pagar las facturas; he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Y yo, Cintora, prefiero comer mierda”. Más información