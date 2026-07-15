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Peleas entre abogados

Entiendo que cada operador sostiene que lleva la razón y que con la Ley en la mano pretenderá llegar hasta la muerte. Los dos. O hasta que el rival se canse por desgaste. También los dos. Muy Lícito. Esta pelea entre abogados de Atresmedia y Mediaset sobre la autoría y los derechos de los programas Pasapalabra, el Rosco, AlaZ o como narices le vayan cambiando el nombre a la criatura, se encuentra a años luz del espectador que ve el programa y se cambiará de cadena en función de quien emita el concurso.

La erosión reputacional diaria entre ambos canales supone tal desgaste para ambos que si le denominásemos cabezonería u orgullo nadie notaría la diferencia. Todo va camino de convertirse en una disputa ‘ad eternum’ que no conduce a nada, porque como cualquier género televisivo algún día el concurso sufrirá su desgaste, lo verán cuatro personas y finalizará. Y hasta aquí el chocolate del loro. Más información