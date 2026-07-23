¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Netflix adapta una de las novelas más famosas de Alice Kellen
Alice Kellen, el pseudónimo que utiliza la autora valenciana Silvia Hervás, está viviendo un año de lo más intenso. Una de las reinas españolas de la literatura romántica ha publicado nuevo libro, 'El Club del Olvido', y ha visto cómo se adaptaban a la pantalla por primera vez dos de sus novelas más famosas: 'Todo lo que nunca fuimos', que llegó a los cines en junio, y 'El mapa de los anhelos', que ha estrenado Netflix el 17 de julio en formato miniserie (y que ya ha llegado al número 1 de la plataforma en España), una historia sobre el duelo protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós. Más información