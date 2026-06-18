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El impactante parecido de la actriz que interpreta a Rocío Jurado en el rodaje de su biopic

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Europa Press

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Coincidiendo con el 20º aniversario de la muerte de Rocío Jurado, ha arrancado en Chipiona el rodaje del biopic sobre 'La más grande', compuesto por cuatro capítulos y que reconstruirá los momentos más relevantes de la vida y carrera profesional de la inolvidable artista.

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