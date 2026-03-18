La IA, ya en Telecinco

Iba a empezar a escribir este billete con una expresión parecida a la archiconocida “se ha armado la marimorena” por el hecho de que Telecinco haya utilizado la Inteligencia Artificial para realizar una promoción del reality “La Isla de las Tentaciones”. Sin embargo, la realidad es que ni se ha armado nada, ni ha venido la Mari, ni nada que se le parezca. Al final todo se reduce a zarandajas: una cosa pequeñica, de poco valor y profesionalmente insignificante al tener un recorrido temporal. Traducido al lenguaje actual: diez personas coinciden en escribir posts de un tema común en redes sociales. A todo eso se le bautiza con la expresión: “arden las redes”. A ver: las redes no arden; en todo caso, apestan. Más información