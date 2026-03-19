Entran los desayunos, se marcha Dani Rovira

RTVE ha anunciado la vuelta de un formato y a la vez de una marca algo abandonada. En sus inicios fue un programa de radio llamado “Los desayunos de Radio 1”. Después se convirtió en un programa de radio televisado que fue presentado de manera magnífica por Julio César Iglesias, y donde no siempre la política era el principal condimento. Por ejemplo, recuerdo una edición en la que Iglesias sentó en la mesa a un tal Camilo José Cela a las nueve de la mañana. Glorioso. Más información