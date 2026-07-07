Cambia tu vida en seis meses

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Según el plano que vemos en esa cuenta de Instagram (no es una, sino son varias), le están haciendo una entrevista. Pero sólo teóricamente. Está sentada en un sillón, tiene delante un micrófono de buena calidad. La iluminación en general es más que correcta, así como la vocalización y la edición final del video.

De fondo, se observa un salón comedor. Su plano es único y aparece ladeado, como si le estuviera hablando a alguien, porque es que tan sólo la vemos responder, pero… es que nadie le pregunta.

Además, no se equivoca jamás y… ¡oh, sorpresa! Durante la presunta entrevista en ningún momento aparece en el plano el interlocutor o la persona a la quien se dirige, que por supuesto no le interrumpe nunca (porque no hay nadie, caray) y ni siquiera le pisa ni una sola palabra en ningún momento. Más información