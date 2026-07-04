EFE

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Los vecinos confinados siguen desde sus viviendas la evolución del fuego

Las cerca de doce mil personas de siete municipios de Girona que siguen confinadas en sus casas por el incendio que comenzó ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona), siguen la evolución del fuego desde sus viviendas.

Protección Civil ha informado este sábado de que los barrios, urbanizaciones o casas afectadas por este confinamiento se encuentran en los municipios de Calonge i Sant Antoni, de Castell d'Aro, incluidos los núcleos de Platja d'Aro y S'Agaró.