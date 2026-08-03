EFE

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Riesgo por nube tóxica en 4 municipios por el incendio en una planta de residuos de Zamora

El aparatoso incendio que se ha declarado sobre las dos menos cuarto de la tarde de este lunes en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora), que inicialmente no ha dejado personas heridas, ha activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios del alfoz de la capital zamorana y ha provocado afecciones al tráfico en la autovía del Duero (A-11).

El riesgo por nube tóxica ha obligado a activar una alerta ES-Alert a parte de la población del alfoz de Zamora en el que se advierte de la necesidad de evitar actividades al aire libre en los municipios de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.