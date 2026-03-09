EFE

Penas de hasta 13 años por una violación en grupo en Magaluf que grabaron y difundieron

Los ocho acusados de una violación grupal a una mujer en 2023 en un hotel de Magaluf (Mallorca), en Calvià, que además grabaron con los móviles y que luego difundieron a través de una red social, han aceptado este lunes penas que ascienden hasta los 13 años y tres meses de prisión. Los procesados han reconocido los hechos ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Baleares, después de una conformidad alcanzada entre las partes, que ha rebajado las penas finales impuestas a una horquilla de entre 2 años y tres meses a 13 años y tres meses, lo que ha hecho innecesaria la celebración del juicio. Más información