Europa Press

Operación contra una organización dedicada al tráfico de droga en Valladolid, con 5 detenidos

Imágenes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta, quienes, gracias a la colaboración ciudadana, han logrado detener a cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- y desarticular una organización criminal asentada en Valladolid y dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes para cuya distribución utilizaban patinetes y otros vehículos.